https://1prime.ru/20250311/lavrov-855672996.html

Россия обеспокоена вспышкой насилия в Сирии, заявил Лавров

Россия обеспокоена вспышкой насилия в Сирии, заявил Лавров - 11.03.2025, ПРАЙМ

Россия обеспокоена вспышкой насилия в Сирии, заявил Лавров

Россия обеспокоена тем, что происходит в Сирии, вспышка насилия в этой стране неприемлема, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T14:28+0300

2025-03-11T14:28+0300

2025-03-11T14:31+0300

сергей лавров

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россия обеспокоена тем, что происходит в Сирии, вспышка насилия в этой стране неприемлема, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. "Конечно, мы обеспокоены тем, что происходит в Сирии - с учетом тех усилий, которые мы вместе с нашими партнерами, с членами мирового сообщества прилагали долгие годы, чтобы обеспечить мир, безопасность всех политических и этноконфессиональных групп этой дружественной нам страны, чтобы она была свободна от террористических угроз", - подчеркнул он. Лавров добавил, что состоявшиеся до сих пор контакты РФ с новыми сирийскими властями демонстрировали, что они "с пониманием относятся" к сигналам, передаваемым не только из Москвы, но и в из арабского мира, Соединенных Штатов и западных государств. "Эта вспышка насилия, конечно, неприемлема", - подчеркнул глава российской дипломатии.Также Лавров сообщил, что в ходе визита в Анкару в конце февраля провел переговоры с министром иностранных дел Сирии Ассадом аль-Шайбани."В ходе моей встречи в Анкаре с министром иностранных дел нового правительства Шайбани все необходимые заверения были даны. Был подтвержден курс на национальное согласие, на обеспечение инклюзивности политических процессов", - отметил министр.В прибрежных сирийских провинциях Латакия и Тартус 6 марта начались ожесточенные боестолкновения между силами безопасности и армией Сирии с одной стороны и вооруженными формированиями, которые выступают против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" (SOHR), с начала столкновений были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины.Минобороны Сирии заявляло, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус.Постпред России при ООН Василий Небензя 10 марта по итогам закрытых консультаций СБ заявил, что члены Совбеза ООН едины в позиции о недопустимости насилия в Сирии.

https://1prime.ru/20250310/sovbez-855648001.html

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сергей лавров, мид рф, сирия, россия