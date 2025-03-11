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Россия обеспокоена вспышкой насилия в Сирии, заявил Лавров - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Россия обеспокоена вспышкой насилия в Сирии, заявил Лавров
Россия обеспокоена вспышкой насилия в Сирии, заявил Лавров - 11.03.2025, ПРАЙМ
Россия обеспокоена вспышкой насилия в Сирии, заявил Лавров
Россия обеспокоена тем, что происходит в Сирии, вспышка насилия в этой стране неприемлема, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T14:28+0300
2025-03-11T14:31+0300
сергей лавров
мид рф
сирия
россия
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россия обеспокоена тем, что происходит в Сирии, вспышка насилия в этой стране неприемлема, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. "Конечно, мы обеспокоены тем, что происходит в Сирии - с учетом тех усилий, которые мы вместе с нашими партнерами, с членами мирового сообщества прилагали долгие годы, чтобы обеспечить мир, безопасность всех политических и этноконфессиональных групп этой дружественной нам страны, чтобы она была свободна от террористических угроз", - подчеркнул он. Лавров добавил, что состоявшиеся до сих пор контакты РФ с новыми сирийскими властями демонстрировали, что они "с пониманием относятся" к сигналам, передаваемым не только из Москвы, но и в из арабского мира, Соединенных Штатов и западных государств. "Эта вспышка насилия, конечно, неприемлема", - подчеркнул глава российской дипломатии.Также Лавров сообщил, что в ходе визита в Анкару в конце февраля провел переговоры с министром иностранных дел Сирии Ассадом аль-Шайбани."В ходе моей встречи в Анкаре с министром иностранных дел нового правительства Шайбани все необходимые заверения были даны. Был подтвержден курс на национальное согласие, на обеспечение инклюзивности политических процессов", - отметил министр.В прибрежных сирийских провинциях Латакия и Тартус 6 марта начались ожесточенные боестолкновения между силами безопасности и армией Сирии с одной стороны и вооруженными формированиями, которые выступают против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" (SOHR), с начала столкновений были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины.Минобороны Сирии заявляло, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус.Постпред России при ООН Василий Небензя 10 марта по итогам закрытых консультаций СБ заявил, что члены Совбеза ООН едины в позиции о недопустимости насилия в Сирии.
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сергей лавров, мид рф, сирия, россия
Сергей Лавров, МИД РФ, СИРИЯ, РОССИЯ
14:28 11.03.2025 (обновлено: 14:31 11.03.2025)
 
Россия обеспокоена вспышкой насилия в Сирии, заявил Лавров

Лавров: Россия обеспокоена вспышкой насилия в Сирии, происходящее неприемлемо

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россия обеспокоена тем, что происходит в Сирии, вспышка насилия в этой стране неприемлема, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
"Конечно, мы обеспокоены тем, что происходит в Сирии - с учетом тех усилий, которые мы вместе с нашими партнерами, с членами мирового сообщества прилагали долгие годы, чтобы обеспечить мир, безопасность всех политических и этноконфессиональных групп этой дружественной нам страны, чтобы она была свободна от террористических угроз", - подчеркнул он.
Лавров добавил, что состоявшиеся до сих пор контакты РФ с новыми сирийскими властями демонстрировали, что они "с пониманием относятся" к сигналам, передаваемым не только из Москвы, но и в из арабского мира, Соединенных Штатов и западных государств.
Совбез ООН
СБ ООН един в позиции недопустимости насилия в Сирии, заявил Небензя
Вчера, 20:41
"Эта вспышка насилия, конечно, неприемлема", - подчеркнул глава российской дипломатии.
Также Лавров сообщил, что в ходе визита в Анкару в конце февраля провел переговоры с министром иностранных дел Сирии Ассадом аль-Шайбани.
"В ходе моей встречи в Анкаре с министром иностранных дел нового правительства Шайбани все необходимые заверения были даны. Был подтвержден курс на национальное согласие, на обеспечение инклюзивности политических процессов", - отметил министр.
В прибрежных сирийских провинциях Латакия и Тартус 6 марта начались ожесточенные боестолкновения между силами безопасности и армией Сирии с одной стороны и вооруженными формированиями, которые выступают против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" (SOHR), с начала столкновений были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины.
Минобороны Сирии заявляло, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус.
Постпред России при ООН Василий Небензя 10 марта по итогам закрытых консультаций СБ заявил, что члены Совбеза ООН едины в позиции о недопустимости насилия в Сирии.
 
Сергей ЛавровМИД РФСИРИЯРОССИЯ
 
 
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