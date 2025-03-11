https://1prime.ru/20250311/lekarstva-855664869.html

Правительство утвердило правила борьбы с фальсифицированными лекарствами

Правительство утвердило правила борьбы с фальсифицированными лекарствами - 11.03.2025, ПРАЙМ

Правительство утвердило правила борьбы с фальсифицированными лекарствами

Правительство России утвердило порядок работы механизма, который предотвратит продажу фальсифицированных или просроченных лекарств, сообщили в пресс-службе... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T11:50+0300

2025-03-11T11:50+0300

2025-03-11T11:51+0300

россия

михаил мишустин

лекарства

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Правительство России утвердило порядок работы механизма, который предотвратит продажу фальсифицированных или просроченных лекарств, сообщили в пресс-службе кабмина.Как напомнили в правительстве, запуск этого механизма в стране запланирован на 1 июня 2025 года."Постановление, утверждающее правила работы такого механизма, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. До начала работы системы будет обеспечена интеграция мониторинга движения лекарств, отслеживающего их ввод и вывод из оборота, с кассовым оборудованием аптек.В пресс-службе пояснили, что это позволит в режиме онлайн блокировать продажу просроченных лекарств, а также препаратов с приостановленным оборотом или выведенных с рынка.Кроме того, в правительстве отметили, что перед продажей сотрудники аптек будут проверять в системе коды идентификации препаратов и их глобальный идентификационный номер. По их словам, это поможет исключить попадание фальсифицированных лекарств на прилавки.

https://1prime.ru/20250310/shtraf-855638345.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, лекарства