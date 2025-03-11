Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило правила борьбы с фальсифицированными лекарствами - 11.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250311/lekarstva-855664869.html
Правительство утвердило правила борьбы с фальсифицированными лекарствами
Правительство утвердило правила борьбы с фальсифицированными лекарствами - 11.03.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило правила борьбы с фальсифицированными лекарствами
Правительство России утвердило порядок работы механизма, который предотвратит продажу фальсифицированных или просроченных лекарств, сообщили в пресс-службе... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T11:50+0300
2025-03-11T11:51+0300
россия
михаил мишустин
лекарства
https://cdnn.1prime.ru/img/83637/85/836378590_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_c24fe3cea8f7b4676ae1e2d462dbdcc0.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Правительство России утвердило порядок работы механизма, который предотвратит продажу фальсифицированных или просроченных лекарств, сообщили в пресс-службе кабмина.Как напомнили в правительстве, запуск этого механизма в стране запланирован на 1 июня 2025 года."Постановление, утверждающее правила работы такого механизма, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. До начала работы системы будет обеспечена интеграция мониторинга движения лекарств, отслеживающего их ввод и вывод из оборота, с кассовым оборудованием аптек.В пресс-службе пояснили, что это позволит в режиме онлайн блокировать продажу просроченных лекарств, а также препаратов с приостановленным оборотом или выведенных с рынка.Кроме того, в правительстве отметили, что перед продажей сотрудники аптек будут проверять в системе коды идентификации препаратов и их глобальный идентификационный номер. По их словам, это поможет исключить попадание фальсифицированных лекарств на прилавки.
https://1prime.ru/20250310/shtraf-855638345.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83637/85/836378590_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_45f0f810182755fc229236a4e1671d35.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, михаил мишустин, лекарства
РОССИЯ, Михаил Мишустин, лекарства
11:50 11.03.2025 (обновлено: 11:51 11.03.2025)
 
Правительство утвердило правила борьбы с фальсифицированными лекарствами

Мишустин: с 1 июня аптеки начнут блокировать продажу просроченных препаратов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАптека
Аптека - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Правительство России утвердило порядок работы механизма, который предотвратит продажу фальсифицированных или просроченных лекарств, сообщили в пресс-службе кабмина.
Как напомнили в правительстве, запуск этого механизма в стране запланирован на 1 июня 2025 года.
"Постановление, утверждающее правила работы такого механизма, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
До начала работы системы будет обеспечена интеграция мониторинга движения лекарств, отслеживающего их ввод и вывод из оборота, с кассовым оборудованием аптек.
В пресс-службе пояснили, что это позволит в режиме онлайн блокировать продажу просроченных лекарств, а также препаратов с приостановленным оборотом или выведенных с рынка.
Кроме того, в правительстве отметили, что перед продажей сотрудники аптек будут проверять в системе коды идентификации препаратов и их глобальный идентификационный номер. По их словам, это поможет исключить попадание фальсифицированных лекарств на прилавки.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
Правительство одобрило увеличение штрафа за перевозку детей без автокресел
Вчера, 15:11
 
РОССИЯМихаил Мишустинлекарства
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала