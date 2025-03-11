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Правительство утвердило правила борьбы с фальсифицированными лекарствами
Правительство утвердило правила борьбы с фальсифицированными лекарствами - 11.03.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило правила борьбы с фальсифицированными лекарствами
Правительство России утвердило порядок работы механизма, который предотвратит продажу фальсифицированных или просроченных лекарств, сообщили в пресс-службе... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T11:50+0300
2025-03-11T11:50+0300
2025-03-11T11:51+0300
россия
михаил мишустин
лекарства
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Правительство России утвердило порядок работы механизма, который предотвратит продажу фальсифицированных или просроченных лекарств, сообщили в пресс-службе кабмина.Как напомнили в правительстве, запуск этого механизма в стране запланирован на 1 июня 2025 года."Постановление, утверждающее правила работы такого механизма, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. До начала работы системы будет обеспечена интеграция мониторинга движения лекарств, отслеживающего их ввод и вывод из оборота, с кассовым оборудованием аптек.В пресс-службе пояснили, что это позволит в режиме онлайн блокировать продажу просроченных лекарств, а также препаратов с приостановленным оборотом или выведенных с рынка.Кроме того, в правительстве отметили, что перед продажей сотрудники аптек будут проверять в системе коды идентификации препаратов и их глобальный идентификационный номер. По их словам, это поможет исключить попадание фальсифицированных лекарств на прилавки.
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россия, михаил мишустин, лекарства
РОССИЯ, Михаил Мишустин, лекарства
Правительство утвердило правила борьбы с фальсифицированными лекарствами
Мишустин: с 1 июня аптеки начнут блокировать продажу просроченных препаратов
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Правительство России утвердило порядок работы механизма, который предотвратит продажу фальсифицированных или просроченных лекарств, сообщили в пресс-службе кабмина.
Как напомнили в правительстве, запуск этого механизма в стране запланирован на 1 июня 2025 года.
"Постановление, утверждающее правила работы такого механизма, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
До начала работы системы будет обеспечена интеграция мониторинга движения лекарств, отслеживающего их ввод и вывод из оборота, с кассовым оборудованием аптек.
В пресс-службе пояснили, что это позволит в режиме онлайн блокировать продажу просроченных лекарств, а также препаратов с приостановленным оборотом или выведенных с рынка.
Кроме того, в правительстве отметили, что перед продажей сотрудники аптек будут проверять в системе коды идентификации препаратов и их глобальный идентификационный номер. По их словам, это поможет исключить попадание фальсифицированных лекарств на прилавки.
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