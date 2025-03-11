https://1prime.ru/20250311/likvidnost-855664592.html
Правительство абсорбирует ликвидность банков на 54 миллиарда рублей
Правительство абсорбирует ликвидность банков на 54 миллиарда рублей - 11.03.2025, ПРАЙМ
Правительство абсорбирует ликвидность банков на 54 миллиарда рублей
Банк России ожидает, что правительство за период с 12 по 18 марта абсорбирует ликвидность банковского сектора на 54 миллиарда рублей, следует из прогноза,... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T11:45+0300
2025-03-11T11:45+0300
2025-03-11T11:45+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 12 по 18 марта абсорбирует ликвидность банковского сектора на 54 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 5 по 11 марта, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность банкам на 39 миллиардов рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 531 миллиард рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 20 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,682 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 2,18 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
https://1prime.ru/20250311/yuan-855662972.html
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банки, финансы, россия
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ
Правительство абсорбирует ликвидность банков на 54 миллиарда рублей
ЦБ: правительство с 12 по 18 марта абсорбирует ликвидность банков на 54 млрд руб
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 12 по 18 марта абсорбирует ликвидность банковского сектора на 54 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 5 по 11 марта, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность банкам на 39 миллиардов рублей.
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 531 миллиард рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 20 миллиардов рублей.
Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,682 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 2,18 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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