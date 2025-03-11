https://1prime.ru/20250311/likvidnost-855664592.html

Правительство абсорбирует ликвидность банков на 54 миллиарда рублей

Правительство абсорбирует ликвидность банков на 54 миллиарда рублей - 11.03.2025, ПРАЙМ

Правительство абсорбирует ликвидность банков на 54 миллиарда рублей

Банк России ожидает, что правительство за период с 12 по 18 марта абсорбирует ликвидность банковского сектора на 54 миллиарда рублей, следует из прогноза,... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T11:45+0300

2025-03-11T11:45+0300

2025-03-11T11:45+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 12 по 18 марта абсорбирует ликвидность банковского сектора на 54 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 5 по 11 марта, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность банкам на 39 миллиардов рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 531 миллиард рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 20 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,682 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 2,18 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

https://1prime.ru/20250311/yuan-855662972.html

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