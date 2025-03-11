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Маск потерял за сутки 29 миллиардов долларов, пишут СМИ
Маск потерял за сутки 29 миллиардов долларов, пишут СМИ - 11.03.2025, ПРАЙМ
Маск потерял за сутки 29 миллиардов долларов, пишут СМИ
Американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, за сутки потерял сразу 29 миллиардов долларов после того, как акции Tesla упали в цене | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T09:58+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, за сутки потерял сразу 29 миллиардов долларов после того, как акции Tesla упали в цене на 15,4%, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI). По итогам торгов понедельника акции производителя электромобилей Tesla снизились в стоимости на 15,43%, до 222,15 доллара. При этом с начала года акции уже подешевели в 1,8 раза - 2024 год бумаги завершили с ценой в 403,84 доллара за акцию. В понедельник на рынках США наблюдалась распродажа, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, куда входят акции автопроизводителя, упал на 4%. Кроме того, днем ранее аналитик UBS снизил целевую цену акций Tesla до 225 долларов за бумагу с 259 долларов. В результате состояние Маска снизилось за сутки ровно на 29 миллиардов долларов, до 301 миллиарда. А с начала года миллиардер потерял уже 30,5% своего богатства, или 132 миллиарда долларов, свидетельствуют данные рейтинга Блумберг. Своего пикового значения состояние Маска достигало в декабре прошлого года - тогда оно составляло 486 миллиардов долларов.Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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рынки, сша, илон маск
Маск потерял за сутки 29 миллиардов долларов, пишут СМИ
BBI: Маск потерял за сутки 29 миллиардов долларов после падения акций Tesla
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, за сутки потерял сразу 29 миллиардов долларов после того, как акции Tesla упали в цене на 15,4%, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).
По итогам торгов понедельника акции производителя электромобилей Tesla снизились в стоимости на 15,43%, до 222,15 доллара. При этом с начала года акции уже подешевели в 1,8 раза - 2024 год бумаги завершили с ценой в 403,84 доллара за акцию.
В понедельник на рынках США наблюдалась распродажа, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, куда входят акции автопроизводителя, упал на 4%. Кроме того, днем ранее аналитик UBS снизил целевую цену акций Tesla до 225 долларов за бумагу с 259 долларов.
В результате состояние Маска снизилось за сутки ровно на 29 миллиардов долларов, до 301 миллиарда. А с начала года миллиардер потерял уже 30,5% своего богатства, или 132 миллиарда долларов, свидетельствуют данные рейтинга Блумберг. Своего пикового значения состояние Маска достигало в декабре прошлого года - тогда оно составляло 486 миллиардов долларов.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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