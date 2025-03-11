https://1prime.ru/20250311/matvienko-855672745.html

Вопросы демографии должны стать госидеологией, заявила Матвиенко

Вопросы демографии должны стать госидеологией, заявила Матвиенко - 11.03.2025, ПРАЙМ

Вопросы демографии должны стать госидеологией, заявила Матвиенко

Вопросы демографии и семейноцентричности должны стать настоящей государственной идеологией, объединяющей российское общество, заявила председатель Совета... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T14:21+0300

2025-03-11T14:21+0300

2025-03-11T14:21+0300

валентина матвиенко

совет федерации

россия

семья

демография

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850534822_0:66:3077:1797_1920x0_80_0_0_c29355619ad5b219f0bc7900ca14d362.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Вопросы демографии и семейноцентричности должны стать настоящей государственной идеологией, объединяющей российское общество, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "В этой аудитории нет необходимости подробно говорить о демографической ситуации в стране. Вы её хорошо знаете. Она очень непростая. Президент нашей страны обозначил её как главный вызов и поставил чёткие определенные задачи. Разумеется, в этих вопросах мы не одиноки. С аналогичными вызовами сталкиваются и Китай, и страны Европы, и другие. Вот почему, я полагаю, вопросы демографии, семейноцентричности должны стать настоящей государственной идеологией, консолидирующей всё российское общество, пронизывающие новые национальные проекты, все наши планы и программы! Все наши действия", - сказала Матвиенко в ходе совещания по организации работы Совета по демографии при президенте РФ. Парламентарий отметила, что российские регионы выстроили мощную систему поддержки семей с детьми. По её словам, это позволило вывести "их из-за черты бедности, добиться минимальной за всю историю младенческой смертности". "Мы получили информацию от министерств и ведомств, что по их линии делается в этой сфере. В каждом из них теперь есть ответственные за реализацию демографической политики. Они сегодня также участвуют в нашей работе, коллеги, я вас приветствую. Можно сказать, у нас сформирован "федеральный демографический спецназ". Ещё раз подчеркну, принцип семейноцентричности должен стать мерилом всех принимаемых государственных решений", - констатировала политик.

https://1prime.ru/20241220/demografiya-853753753.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

валентина матвиенко, совет федерации, россия, семья, демография