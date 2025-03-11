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Вопросы демографии должны стать госидеологией, заявила Матвиенко - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Вопросы демографии должны стать госидеологией, заявила Матвиенко
Вопросы демографии должны стать госидеологией, заявила Матвиенко - 11.03.2025, ПРАЙМ
Вопросы демографии должны стать госидеологией, заявила Матвиенко
Вопросы демографии и семейноцентричности должны стать настоящей государственной идеологией, объединяющей российское общество, заявила председатель Совета... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T14:21+0300
2025-03-11T14:21+0300
валентина матвиенко
совет федерации
россия
семья
демография
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Вопросы демографии и семейноцентричности должны стать настоящей государственной идеологией, объединяющей российское общество, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "В этой аудитории нет необходимости подробно говорить о демографической ситуации в стране. Вы её хорошо знаете. Она очень непростая. Президент нашей страны обозначил её как главный вызов и поставил чёткие определенные задачи. Разумеется, в этих вопросах мы не одиноки. С аналогичными вызовами сталкиваются и Китай, и страны Европы, и другие. Вот почему, я полагаю, вопросы демографии, семейноцентричности должны стать настоящей государственной идеологией, консолидирующей всё российское общество, пронизывающие новые национальные проекты, все наши планы и программы! Все наши действия", - сказала Матвиенко в ходе совещания по организации работы Совета по демографии при президенте РФ. Парламентарий отметила, что российские регионы выстроили мощную систему поддержки семей с детьми. По её словам, это позволило вывести "их из-за черты бедности, добиться минимальной за всю историю младенческой смертности". "Мы получили информацию от министерств и ведомств, что по их линии делается в этой сфере. В каждом из них теперь есть ответственные за реализацию демографической политики. Они сегодня также участвуют в нашей работе, коллеги, я вас приветствую. Можно сказать, у нас сформирован "федеральный демографический спецназ". Ещё раз подчеркну, принцип семейноцентричности должен стать мерилом всех принимаемых государственных решений", - констатировала политик.
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валентина матвиенко, совет федерации, россия, семья, демография
Валентина Матвиенко, Совет Федерации, РОССИЯ, семья, демография
14:21 11.03.2025
 
Вопросы демографии должны стать госидеологией, заявила Матвиенко

Матвиенко: вопросы демографии должны стать государственной идеологией

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Вопросы демографии и семейноцентричности должны стать настоящей государственной идеологией, объединяющей российское общество, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"В этой аудитории нет необходимости подробно говорить о демографической ситуации в стране. Вы её хорошо знаете. Она очень непростая. Президент нашей страны обозначил её как главный вызов и поставил чёткие определенные задачи. Разумеется, в этих вопросах мы не одиноки. С аналогичными вызовами сталкиваются и Китай, и страны Европы, и другие. Вот почему, я полагаю, вопросы демографии, семейноцентричности должны стать настоящей государственной идеологией, консолидирующей всё российское общество, пронизывающие новые национальные проекты, все наши планы и программы! Все наши действия", - сказала Матвиенко в ходе совещания по организации работы Совета по демографии при президенте РФ.
Парламентарий отметила, что российские регионы выстроили мощную систему поддержки семей с детьми. По её словам, это позволило вывести "их из-за черты бедности, добиться минимальной за всю историю младенческой смертности".
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"Мы получили информацию от министерств и ведомств, что по их линии делается в этой сфере. В каждом из них теперь есть ответственные за реализацию демографической политики. Они сегодня также участвуют в нашей работе, коллеги, я вас приветствую. Можно сказать, у нас сформирован "федеральный демографический спецназ". Ещё раз подчеркну, принцип семейноцентричности должен стать мерилом всех принимаемых государственных решений", - констатировала политик.
 
Валентина МатвиенкоСовет ФедерацииРОССИЯсемьядемография
 
 
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