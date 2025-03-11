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Цена на медь снижается третий торговый день подряд

Цена на медь снижается третий торговый день подряд - 11.03.2025, ПРАЙМ

Цена на медь снижается третий торговый день подряд

Стоимость меди во вторник продолжает опускаться - третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 11.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник продолжает опускаться - третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.12 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,49%, до 4,6435 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За два предыдущих торговых дня - понедельник и пятницу - медь потеряла в цене 2,93%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,88%, до 9 528,5 доллара, алюминия - на 0,43%, до 2 694 долларов, стоимость цинка уменьшилась на 1,04%, до 2 856,5 доллара.

https://1prime.ru/20250310/med-855617833.html

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рынки, торги, comex, цены на медь