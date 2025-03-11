https://1prime.ru/20250311/med-855659286.html
Цена на медь снижается третий торговый день подряд
Цена на медь снижается третий торговый день подряд - 11.03.2025, ПРАЙМ
Цена на медь снижается третий торговый день подряд
Стоимость меди во вторник продолжает опускаться - третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T09:18+0300
2025-03-11T09:18+0300
2025-03-11T09:18+0300
экономика
рынки
торги
comex
цены на медь
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник продолжает опускаться - третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.12 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,49%, до 4,6435 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За два предыдущих торговых дня - понедельник и пятницу - медь потеряла в цене 2,93%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,88%, до 9 528,5 доллара, алюминия - на 0,43%, до 2 694 долларов, стоимость цинка уменьшилась на 1,04%, до 2 856,5 доллара.
https://1prime.ru/20250310/med-855617833.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_b1356bcec953d3b2ee209215be26f7d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, торги, comex, цены на медь
Экономика, Рынки, Торги, Comex, цены на медь
Цена на медь снижается третий торговый день подряд
Стоимость меди во вторник падает третью торговую сессию подряд
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник продолжает опускаться - третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.12 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,49%, до 4,6435 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
За два предыдущих торговых дня - понедельник и пятницу - медь потеряла в цене 2,93%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,88%, до 9 528,5 доллара, алюминия - на 0,43%, до 2 694 долларов, стоимость цинка уменьшилась на 1,04%, до 2 856,5 доллара.
Цена на медь умеренно снижается в понедельник утром