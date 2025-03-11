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Цена на медь снижается третий торговый день подряд - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Цена на медь снижается третий торговый день подряд
Цена на медь снижается третий торговый день подряд - 11.03.2025, ПРАЙМ
Цена на медь снижается третий торговый день подряд
Стоимость меди во вторник продолжает опускаться - третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T09:18+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник продолжает опускаться - третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.12 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,49%, до 4,6435 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За два предыдущих торговых дня - понедельник и пятницу - медь потеряла в цене 2,93%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,88%, до 9 528,5 доллара, алюминия - на 0,43%, до 2 694 долларов, стоимость цинка уменьшилась на 1,04%, до 2 856,5 доллара.
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рынки, торги, comex, цены на медь
Экономика, Рынки, Торги, Comex, цены на медь
09:18 11.03.2025
 
Цена на медь снижается третий торговый день подряд

Стоимость меди во вторник падает третью торговую сессию подряд

© Unsplash/Ra DragonМедь
Медь
© Unsplash/Ra Dragon
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник продолжает опускаться - третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.12 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,49%, до 4,6435 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
За два предыдущих торговых дня - понедельник и пятницу - медь потеряла в цене 2,93%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,88%, до 9 528,5 доллара, алюминия - на 0,43%, до 2 694 долларов, стоимость цинка уменьшилась на 1,04%, до 2 856,5 доллара.
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ЭкономикаРынкиТоргиComexцены на медь
 
 
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