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Bloomberg: пять поддержавших Трампа миллиардеров потеряли $209 млрд

Bloomberg: пять поддержавших Трампа миллиардеров потеряли $209 млрд - 11.03.2025, ПРАЙМ

Bloomberg: пять поддержавших Трампа миллиардеров потеряли $209 млрд

В начале второго срока президента США Дональда Трампа пять поддержавших его миллиардеров потеряли в общей сложности 209 миллиардов долларов, пишет Bloomberg,... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T18:43+0300

2025-03-11T18:43+0300

2025-03-11T18:43+0300

сша

дональд трамп

джефф безос

сергей брин

марк цукерберг

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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. В начале второго срока президента США Дональда Трампа пять поддержавших его миллиардеров потеряли в общей сложности 209 миллиардов долларов, пишет Bloomberg, приводя собственные подсчеты.Период между избранием Трампа и его инаугурацией был благом для самых богатых людей мира, поскольку индекс S&P 500 достиг нескольких исторических максимумов. Инвесторы устремились на рынки акций и криптовалют, ожидая, что политика Трампа будет выгодна для бизнеса.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОднако любые ожидания, что начало нового срока Трампа продолжит подпитывать доходность рынка, были перевернуты. S&P 500 потерял 6,4% с тех пор, как он вступил в должность, поскольку массовые увольнения государственных служащих и колебания президента по поводу тарифов взбудоражили рынок акций.Компании, стоящие за состояниями участников инаугурации, потеряли в общей сложности 1,39 триллиона долларов рыночной стоимости с 17 января, последнего торгового дня перед инаугурацией.В частности, Илон Маск потерял 148 миллиардов долларов капитализации своих компаний, Джефф Безос — 29 миллиардов долларов, Сергей Брин — минус 22 миллиарда долларов, Марк Цукерберг — 5 миллиардов долларов и Бернар Арно — 5 миллиардов долларов.

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сша, дональд трамп, джефф безос, сергей брин, марк цукерберг