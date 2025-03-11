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WP: Минздрав США сократит десятки грантов на исследования по вакцинам
WP: Минздрав США сократит десятки грантов на исследования по вакцинам - 11.03.2025, ПРАЙМ
WP: Минздрав США сократит десятки грантов на исследования по вакцинам
Относящийся к минздраву США департамент "Национальные институты здравоохранения" (NIH) отменит или сократит десятки грантов на исследования по борьбе с... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T14:24+0300
2025-03-11T14:24+0300
2025-03-11T14:24+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Относящийся к минздраву США департамент "Национальные институты здравоохранения" (NIH) отменит или сократит десятки грантов на исследования по борьбе с антипрививочными настроениями и продвижение вакцин, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутреннее письмо департамента. "(Департамент - ред.) "Национальные институты здравоохранения" отменит или сократит десятки грантов на исследования, изучающие нежелание людей вакцинироваться, и исследования, направленные на повышение уровня принятия вакцин", - говорится в сообщении газеты. Согласно тексту письма, который приводит газета, отмена или сокращение финансирования исследований объясняется тем, что политика NIH не ставит в приоритет научные исследования, связанные с нежеланием населения прививаться или с увеличением интереса к вакцинам. Точно неизвестно, сыграл ли в сокращении грантов роль глава американского минздрава Роберт Кеннеди-младший, который за последние двадцать лет стал известен продвижением дезинформации о возможной связи вакцин с аутизмом, пишет издание. Ранее Кеннеди-младший заявил на слушаниях в сенате, что не выступает против вакцин, в чем его обвиняют, и пообещал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не будет откладывать рассмотрение и утверждение новых вакцин, а стандарты их проверки останутся неизменными. По его словам, он никогда не ставил под сомнение необходимость вакцинации и привил собственных детей.
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сша
WP: Минздрав США сократит десятки грантов на исследования по вакцинам
WP: Минздрав США отменит и сократит десятки грантов на исследования по продвижению вакцин
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Относящийся к минздраву США департамент "Национальные институты здравоохранения" (NIH) отменит или сократит десятки грантов на исследования по борьбе с антипрививочными настроениями и продвижение вакцин, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутреннее письмо департамента.
"(Департамент - ред.) "Национальные институты здравоохранения" отменит или сократит десятки грантов на исследования, изучающие нежелание людей вакцинироваться, и исследования, направленные на повышение уровня принятия вакцин", - говорится в сообщении газеты.
Согласно тексту письма, который приводит газета, отмена или сокращение финансирования исследований объясняется тем, что политика NIH не ставит в приоритет научные исследования, связанные с нежеланием населения прививаться или с увеличением интереса к вакцинам.
Кеннеди-младший приостановил разработку новой вакцины от COVID в США
Точно неизвестно, сыграл ли в сокращении грантов роль глава американского минздрава Роберт Кеннеди-младший, который за последние двадцать лет стал известен продвижением дезинформации о возможной связи вакцин с аутизмом, пишет издание.
Ранее Кеннеди-младший заявил на слушаниях в сенате, что не выступает против вакцин, в чем его обвиняют, и пообещал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не будет откладывать рассмотрение и утверждение новых вакцин, а стандарты их проверки останутся неизменными. По его словам, он никогда не ставил под сомнение необходимость вакцинации и привил собственных детей.