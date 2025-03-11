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Один сотрудник "Мираторга" погиб из-за падения БПЛА в Домодедово
Один сотрудник "Мираторга" погиб из-за падения БПЛА в Домодедово - 11.03.2025, ПРАЙМ
Один сотрудник "Мираторга" погиб из-за падения БПЛА в Домодедово
Один сотрудник "Мираторга" погиб и двое пострадали из-за падения БПЛА в Домодедово, компания окажет всю необходимую поддержку и материальную помощь их семьям,... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T08:39+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Один сотрудник "Мираторга" погиб и двое пострадали из-за падения БПЛА в Домодедово, компания окажет всю необходимую поддержку и материальную помощь их семьям, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена. "В результате падения обломков БПЛА в 05:14 пострадали объекты на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг" в Домодедово. В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудников компании. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Видное и Домодедово, где им оказывается медицинская помощь", - сообщили в компании. "Со стороны компании будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь семьям погибшего и раненных сотрудников", - добавили там.Также сообщается, что дистрибьюторский центр "Мираторг" в Домодедово в течение нескольких часов восстановит работу после падения БПЛА.
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Происшествия, МОСКВА, Мираторг
Один сотрудник "Мираторга" погиб из-за падения БПЛА в Домодедово
Один сотрудник "Мираторга" погиб и 2 пострадали из-за падения БПЛА в Домодедово
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Один сотрудник "Мираторга" погиб и двое пострадали из-за падения БПЛА в Домодедово, компания окажет всю необходимую поддержку и материальную помощь их семьям, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена.
"В результате падения обломков БПЛА в 05:14 пострадали объекты на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг" в Домодедово. В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудников компании. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Видное и Домодедово, где им оказывается медицинская помощь", - сообщили в компании.
"Со стороны компании будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь семьям погибшего и раненных сотрудников", - добавили там.
Также сообщается, что дистрибьюторский центр "Мираторг" в Домодедово в течение нескольких часов восстановит работу после падения БПЛА.
В МИД предположили, с чем связана атака БПЛА на Москву и Подмосковье