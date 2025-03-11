Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Один сотрудник "Мираторга" погиб из-за падения БПЛА в Домодедово - 11.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250311/miratorg-855657531.html
Один сотрудник "Мираторга" погиб из-за падения БПЛА в Домодедово
Один сотрудник "Мираторга" погиб из-за падения БПЛА в Домодедово - 11.03.2025, ПРАЙМ
Один сотрудник "Мираторга" погиб из-за падения БПЛА в Домодедово
Один сотрудник "Мираторга" погиб и двое пострадали из-за падения БПЛА в Домодедово, компания окажет всю необходимую поддержку и материальную помощь их семьям,... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T08:39+0300
2025-03-11T08:39+0300
происшествия
москва
мираторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855657213_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_8eba0a876adc144ea9b869d66c8950fa.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Один сотрудник "Мираторга" погиб и двое пострадали из-за падения БПЛА в Домодедово, компания окажет всю необходимую поддержку и материальную помощь их семьям, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена. "В результате падения обломков БПЛА в 05:14 пострадали объекты на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг" в Домодедово. В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудников компании. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Видное и Домодедово, где им оказывается медицинская помощь", - сообщили в компании. "Со стороны компании будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь семьям погибшего и раненных сотрудников", - добавили там.Также сообщается, что дистрибьюторский центр "Мираторг" в Домодедово в течение нескольких часов восстановит работу после падения БПЛА.
https://1prime.ru/20250311/mid-855656764.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855657213_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_fbaee2059b146556cb3240fb49114c7b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, мираторг
Происшествия, МОСКВА, Мираторг
08:39 11.03.2025
 
Один сотрудник "Мираторга" погиб из-за падения БПЛА в Домодедово

Один сотрудник "Мираторга" погиб и 2 пострадали из-за падения БПЛА в Домодедово

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА в Москве
Последствия атаки БПЛА в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Один сотрудник "Мираторга" погиб и двое пострадали из-за падения БПЛА в Домодедово, компания окажет всю необходимую поддержку и материальную помощь их семьям, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена.
"В результате падения обломков БПЛА в 05:14 пострадали объекты на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг" в Домодедово. В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудников компании. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Видное и Домодедово, где им оказывается медицинская помощь", - сообщили в компании.
"Со стороны компании будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь семьям погибшего и раненных сотрудников", - добавили там.
Также сообщается, что дистрибьюторский центр "Мираторг" в Домодедово в течение нескольких часов восстановит работу после падения БПЛА.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
В МИД предположили, с чем связана атака БПЛА на Москву и Подмосковье
08:37
 
ПроисшествияМОСКВАМираторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала