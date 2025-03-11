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Европейский парламент одобрил фонд для Молдавии на "противодействие России"

Европейский парламент одобрил фонд для Молдавии на "противодействие России" - 11.03.2025, ПРАЙМ

Европейский парламент одобрил фонд для Молдавии на "противодействие России"

Депутаты Европейского парламента во вторник одобрили предложенный Еврокомиссией фонд в размере 1,9 миллиарда евро в виде грантов и кредитов для "экономических... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T16:21+0300

2025-03-11T16:21+0300

2025-03-11T16:21+0300

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента во вторник одобрили предложенный Еврокомиссией фонд в размере 1,9 миллиарда евро в виде грантов и кредитов для "экономических реформ Молдавии", которые включают, в частности, "противодействие последствиям агрессии России против Украины" и "укрепление устойчивости к российским гибридным атакам и вмешательству в демократические институты", следует из заявления ЕП. В октябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая Молдавию перед проведением в этой стране президентских выборов и референдума по членству в ЕС, на совместной пресс-конференции с Майей Санду обещала Кишиневу 1,9 миллиарда евро инвестиций при сохранении евроинтеграционного пути. "С помощью грантов и кредитов с низкими процентными ставками фонд хочет помочь Молдавии справиться с основными проблемами, с которыми она сталкивается из-за воздействия агрессии России против Украины на безопасность, экономику и население страны. Инструмент также должен укрепить устойчивость Молдавии к российским гибридным атакам и вмешательству, направленному на ее демократические процессы и институты", - говорится в заявлении Европейского парламента. Там также пояснили, что 20% грантов, выделяемых Евросоюзом Молдавии (а это всего 520 миллионов евро из общего размера фонда в 1,9 миллиарда евро, остальное финансирование будет предоставляться в виде кредитов), пойдут на "поддержку институтов Молдавии, …обучение государственных служащих и судебные реформы в качестве предпосылок для эффективного управления фондами ЕС". Кроме того, 135 миллиардов евро из из тех же 520 миллиардов евро грантов вообще останутся в бюджете ЕС и станут гарантией обеспечения выделяемых Кишиневу кредитов. Теперь, чтобы вступить в силу, решение нуждается в формальном утверждении Советом ЕС, после чего его опубликуют в официальном журнале, и оно вступит в силу. В начале марта глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС может перевести Молдавии 300 миллионов евро предварительного финансирования из пакета на развитие уже до конца апреля.

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молдавия, финансы, банки, ес, еп, евросовет, урсула фон дер ляйен