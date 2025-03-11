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Российские предприятия нарастили производство питьевого молока

Российские предприятия нарастили производство питьевого молока - 11.03.2025, ПРАЙМ

Российские предприятия нарастили производство питьевого молока

Российские молочные предприятия нарастили производство питьевого молока в январе 2025 года до 527 тысяч тонн, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T12:31+0300

2025-03-11T12:31+0300

2025-03-11T12:31+0300

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промышленность

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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Российские молочные предприятия нарастили производство питьевого молока в январе 2025 года до 527 тысяч тонн, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минсельхоз РФ. "Российские предприятия продолжают наращивать выпуск молочной продукции. В январе производство питьевого молока составило 527 тысяч тонн, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наблюдается увеличение объемов и по другим позициям", - говорится в сообщении. Там также уточнили, что кисломолочных продуктов выпустили 229 тысяч тонн, что на 3,9% больше аналогичного периода прошлого года, сыров – 68,1 тысячи тонн (+0,9%), йогуртов – 67 тысяч тонн (+8,6%), творога – 40 тысяч тонн (+3,9%), а также сливок – 29 тысяч тонн (+3,3%) и мороженого – 28 тысяч тонн (+8,7%). "В 2024 году во всех категориях хозяйств было произведено 34,07 миллиона тонн сырого молока – на 0,8% больше уровня предыдущего года. В январе тенденция сохранилась – прирост товарного молока составил 4%, что позволяет предприятиям увеличивать выпуск молочной продукции", - отметили в министерстве. В то же время наблюдается изменение структуры внутреннего спроса и, как следствие, корректировка объемов выпуска молочной продукции по категориям. "Так, растет спрос на товары цельномолочной группы – питьевое молоко, йогурты, сметану, творог, что стимулирует предприятия наращивать их производство. … Достаточно мягкие погодные условия поддерживают спрос на мороженое", - объяснил генеральный директор Национального союза производителей молока "Союзмолоко" Артем Белов, слова которого приводятся в сообщении министерства. Молочная отрасль - одна из наиболее поддерживаемых в агропромышленном комплексе России. Если в 2023 году поддержка этого направления составила порядка 62 миллиарда рублей, то в 2024 году - уже почти 81 миллиард рублей, заключили в Минсельхозе РФ.

https://1prime.ru/20250227/moloko-855296888.html

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россия, промышленность, минсельхоз