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Гонконг приостановил импорт мяса птицы из Польши и Британии

Гонконг приостановил импорт мяса птицы из Польши и Британии - 11.03.2025, ПРАЙМ

Гонконг приостановил импорт мяса птицы из Польши и Британии

Гонконг приостановил импорт мяса птицы из ряда регионов Польши и Великобритании из-за вспышек высокопатогенного птичьего гриппа H5N1, сообщает во вторник... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T17:19+0300

2025-03-11T17:19+0300

2025-03-11T17:19+0300

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ПЕКИН, 11 мар – ПРАЙМ. Гонконг приостановил импорт мяса птицы из ряда регионов Польши и Великобритании из-за вспышек высокопатогенного птичьего гриппа H5N1, сообщает во вторник правительство специального административного района. "Центр безопасности пищевых продуктов (CFS) Департамента гигиены пищевых продуктов и окружающей среды Гонконга объявил сегодня (11 марта), что в связи с уведомлениями Всемирной организации охраны здоровья животных (WOAH) о вспышках высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в гмине Ходзеж в Великопольском воеводстве Польши и в округе Торбей графства Девон в Великобритании, CFS распорядился немедленно приостановить импорт мяса птицы и продуктов (включая яйца птицы) из вышеупомянутых районов для защиты общественного здоровья в Гонконге", - говорится в заявлении на сайте правительства Гонконга. Отмечается, что в 2024 году Гонконг импортировал порядка 6,6 тысячи тонн замороженного мяса птицы из Польши, а также около 910 тонн охлажденного и замороженного мяса птицы, и 1,34 миллиона яиц из Великобритании.

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гонконг, польша, великобритания, мясо птицы, импорт, мировая экономика