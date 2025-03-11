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Гонконг приостановил импорт мяса птицы из Польши и Британии
Гонконг приостановил импорт мяса птицы из Польши и Британии - 11.03.2025, ПРАЙМ
Гонконг приостановил импорт мяса птицы из Польши и Британии
Гонконг приостановил импорт мяса птицы из ряда регионов Польши и Великобритании из-за вспышек высокопатогенного птичьего гриппа H5N1, сообщает во вторник... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T17:19+0300
2025-03-11T17:19+0300
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ПЕКИН, 11 мар – ПРАЙМ. Гонконг приостановил импорт мяса птицы из ряда регионов Польши и Великобритании из-за вспышек высокопатогенного птичьего гриппа H5N1, сообщает во вторник правительство специального административного района. "Центр безопасности пищевых продуктов (CFS) Департамента гигиены пищевых продуктов и окружающей среды Гонконга объявил сегодня (11 марта), что в связи с уведомлениями Всемирной организации охраны здоровья животных (WOAH) о вспышках высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в гмине Ходзеж в Великопольском воеводстве Польши и в округе Торбей графства Девон в Великобритании, CFS распорядился немедленно приостановить импорт мяса птицы и продуктов (включая яйца птицы) из вышеупомянутых районов для защиты общественного здоровья в Гонконге", - говорится в заявлении на сайте правительства Гонконга. Отмечается, что в 2024 году Гонконг импортировал порядка 6,6 тысячи тонн замороженного мяса птицы из Польши, а также около 910 тонн охлажденного и замороженного мяса птицы, и 1,34 миллиона яиц из Великобритании.
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гонконг, польша, великобритания, мясо птицы, импорт, мировая экономика
Экономика, ГОНКОНГ, ПОЛЬША, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, мясо птицы, импорт, Мировая экономика
Гонконг приостановил импорт мяса птицы из Польши и Британии
Гонконг ввел запрет на импорт мяса птицы из Польши и Британии из-за птичьего гриппа
ПЕКИН, 11 мар – ПРАЙМ. Гонконг приостановил импорт мяса птицы из ряда регионов Польши и Великобритании из-за вспышек высокопатогенного птичьего гриппа H5N1, сообщает во вторник правительство специального административного района.
"Центр безопасности пищевых продуктов (CFS) Департамента гигиены пищевых продуктов и окружающей среды Гонконга объявил сегодня (11 марта), что в связи с уведомлениями Всемирной организации охраны здоровья животных (WOAH) о вспышках высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в гмине Ходзеж в Великопольском воеводстве Польши и в округе Торбей графства Девон в Великобритании, CFS распорядился немедленно приостановить импорт мяса птицы и продуктов (включая яйца птицы) из вышеупомянутых районов для защиты общественного здоровья в Гонконге", - говорится в заявлении на сайте правительства Гонконга.
Отмечается, что в 2024 году Гонконг импортировал порядка 6,6 тысячи тонн замороженного мяса птицы из Польши, а также около 910 тонн охлажденного и замороженного мяса птицы, и 1,34 миллиона яиц из Великобритании.
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