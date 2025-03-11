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Nokia сообщила о неудачной первой попытке позвонить по сотовой связи с Луны
Nokia сообщила о неудачной первой попытке позвонить по сотовой связи с Луны - 11.03.2025, ПРАЙМ
Nokia сообщила о неудачной первой попытке позвонить по сотовой связи с Луны
Финская компания Nokia сообщила о неудачной первой попытке позвонить по сотовой связи с Луны через доставленное туда оборудование. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T18:50+0300
2025-03-11T18:50+0300
2025-03-11T18:50+0300
nokia
технологии
наса
сотовая связь
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Финская компания Nokia сообщила о неудачной первой попытке позвонить по сотовой связи с Луны через доставленное туда оборудование. Nokia ранее сообщила об успешной доставке первой сотовой сети на Луну в рамках миссии Intuitive Machines IM-2, которая является частью инициативы НАСА. "Nokia не смогла совершить первый сотовый звонок на Луне из-за значительных ограничений по мощности, связанных с ориентацией солнечных панелей аппарата Athena после посадки", - говорится в сообщении. Как уточняет Nokia, зонд Athena оказался на лунной поверхности не под тем углом. Оборудование Nokia ввели в эксплуатацию, оно реагировало на команды из центра в Калифорнии в течение 25 минут. Ранее комический зонд Athena американской компании Intuitive Machines прибыл на поверхность Луны, однако, по словам компании, мог прилуниться в неправильном положении. Nokia Corporation - финская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Штаб-квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия. Компания работает примерно в 130 странах.
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nokia, технологии, наса, сотовая связь, луна, космос
Nokia, Технологии, НАСА, сотовая связь, Луна, космос
Nokia сообщила о неудачной первой попытке позвонить по сотовой связи с Луны
Финская Nokia сообщила о неудачной первой попытке позвонить по сотовой связи с Луны
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Финская компания Nokia сообщила о неудачной первой попытке позвонить по сотовой связи с Луны через доставленное туда оборудование.
Nokia ранее сообщила об успешной доставке первой сотовой сети на Луну в рамках миссии Intuitive Machines IM-2, которая является частью инициативы НАСА.
"Nokia не смогла совершить первый сотовый звонок на Луне из-за значительных ограничений по мощности, связанных с ориентацией солнечных панелей аппарата Athena после посадки", - говорится в сообщении.
Как уточняет Nokia, зонд Athena оказался на лунной поверхности не под тем углом. Оборудование Nokia ввели в эксплуатацию, оно реагировало на команды из центра в Калифорнии в течение 25 минут.
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Ранее комический зонд Athena американской компании Intuitive Machines прибыл на поверхность Луны, однако, по словам компании, мог прилуниться в неправильном положении.
Nokia Corporation - финская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Штаб-квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия. Компания работает примерно в 130 странах.