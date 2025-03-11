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Nokia сообщила о неудачной первой попытке позвонить по сотовой связи с Луны

Nokia сообщила о неудачной первой попытке позвонить по сотовой связи с Луны - 11.03.2025, ПРАЙМ

Nokia сообщила о неудачной первой попытке позвонить по сотовой связи с Луны

Финская компания Nokia сообщила о неудачной первой попытке позвонить по сотовой связи с Луны через доставленное туда оборудование. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T18:50+0300

2025-03-11T18:50+0300

2025-03-11T18:50+0300

nokia

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Финская компания Nokia сообщила о неудачной первой попытке позвонить по сотовой связи с Луны через доставленное туда оборудование. Nokia ранее сообщила об успешной доставке первой сотовой сети на Луну в рамках миссии Intuitive Machines IM-2, которая является частью инициативы НАСА. "Nokia не смогла совершить первый сотовый звонок на Луне из-за значительных ограничений по мощности, связанных с ориентацией солнечных панелей аппарата Athena после посадки", - говорится в сообщении. Как уточняет Nokia, зонд Athena оказался на лунной поверхности не под тем углом. Оборудование Nokia ввели в эксплуатацию, оно реагировало на команды из центра в Калифорнии в течение 25 минут. Ранее комический зонд Athena американской компании Intuitive Machines прибыл на поверхность Луны, однако, по словам компании, мог прилуниться в неправильном положении. Nokia Corporation - финская транснациональная компания телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Штаб-квартира расположена в городе Эспоо, Финляндия. Компания работает примерно в 130 странах.

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nokia, технологии, наса, сотовая связь, луна, космос