https://1prime.ru/20250311/novoljubovka-855654766.html

Под Новолюбовкой нашли тело замученного ВСУ мирного жителя

Под Новолюбовкой нашли тело замученного ВСУ мирного жителя - 11.03.2025, ПРАЙМ

Под Новолюбовкой нашли тело замученного ВСУ мирного жителя

Военнослужащие группировки войск "Запад" обнаружили под освобожденной от украинских войск Новолюбовкой на сватовском направлении тело мирного жителя,... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T06:57+0300

2025-03-11T06:57+0300

2025-03-11T06:57+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Военнослужащие группировки войск "Запад" обнаружили под освобожденной от украинских войск Новолюбовкой на сватовском направлении тело мирного жителя, замученного ВСУ насмерть, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Об освобождении Новолюбовки в ЛНР группировкой российских войск "Запад" Минобороны РФ сообщило 22 февраля. "Военнослужащие группировки войск "Запад", действуя на сватовском направлении, в ходе зачистки освобожденного населенного пункта Новолюбовка обнаружили тело замученного украинскими боевиками местного мирного жителя. Мужчина был привязан к стене и, скорее всего, скончался от пыток", - рассказал представитель российских силовых структур. По словам собеседника агентства, на тех же позициях в плен был взят один украинский боевик из состава 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Снятое на позициях видео, запечатлевшее погибшего мирного жителя и пленного украинского боевика, передано в распоряжение РИА Новости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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