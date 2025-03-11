https://1prime.ru/20250311/novoljubovka-855654766.html
Под Новолюбовкой нашли тело замученного ВСУ мирного жителя
Под Новолюбовкой нашли тело замученного ВСУ мирного жителя - 11.03.2025, ПРАЙМ
Под Новолюбовкой нашли тело замученного ВСУ мирного жителя
Военнослужащие группировки войск "Запад" обнаружили под освобожденной от украинских войск Новолюбовкой на сватовском направлении тело мирного жителя,... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T06:57+0300
2025-03-11T06:57+0300
2025-03-11T06:57+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Военнослужащие группировки войск "Запад" обнаружили под освобожденной от украинских войск Новолюбовкой на сватовском направлении тело мирного жителя, замученного ВСУ насмерть, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Об освобождении Новолюбовки в ЛНР группировкой российских войск "Запад" Минобороны РФ сообщило 22 февраля.
"Военнослужащие группировки войск "Запад", действуя на сватовском направлении, в ходе зачистки освобожденного населенного пункта Новолюбовка обнаружили тело замученного украинскими боевиками местного мирного жителя. Мужчина был привязан к стене и, скорее всего, скончался от пыток", - рассказал представитель российских силовых структур.
По словам собеседника агентства, на тех же позициях в плен был взят один украинский боевик из состава 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Снятое на позициях видео, запечатлевшее погибшего мирного жителя и пленного украинского боевика, передано в распоряжение РИА Новости.
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общество , россия
Общество , Экономика, РОССИЯ
Под Новолюбовкой нашли тело замученного ВСУ мирного жителя
Российские силовики обнаружили под Новолюбовкой тело замученного ВСУ мирного жителя
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Военнослужащие группировки войск "Запад" обнаружили под освобожденной от украинских войск Новолюбовкой на сватовском направлении тело мирного жителя, замученного ВСУ насмерть, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Об освобождении Новолюбовки в ЛНР группировкой российских войск "Запад" Минобороны РФ сообщило 22 февраля.
"Военнослужащие группировки войск "Запад", действуя на сватовском направлении, в ходе зачистки освобожденного населенного пункта Новолюбовка обнаружили тело замученного украинскими боевиками местного мирного жителя. Мужчина был привязан к стене и, скорее всего, скончался от пыток", - рассказал представитель российских силовых структур.
По словам собеседника агентства, на тех же позициях в плен был взят один украинский боевик из состава 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Снятое на позициях видео, запечатлевшее погибшего мирного жителя и пленного украинского боевика, передано в распоряжение РИА Новости.