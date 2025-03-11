https://1prime.ru/20250311/oak-855668809.html

ОАК начнет допэмиссию акций по закрытой подписке

ОАК начнет допэмиссию акций по закрытой подписке - 11.03.2025, ПРАЙМ

ОАК начнет допэмиссию акций по закрытой подписке

Объединенная авиационная корпорация (ОАК) начинает дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке ценой 0,65 рубля за бумагу и номинальным объемом 545,1... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T13:08+0300

2025-03-11T13:08+0300

2025-03-11T13:08+0300

экономика

рынки

россия

оак

https://cdnn.1prime.ru/img/77790/93/777909384_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_5ebade28fbd3b2b4c7ba25c1b2ca48d7.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Объединенная авиационная корпорация (ОАК) начинает дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке ценой 0,65 рубля за бумагу и номинальным объемом 545,1 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. "Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги: 2 018 733 980 580 (Два триллиона восемнадцать миллиардов семьсот тридцать три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят) штук, номинальной стоимостью 0,27 рублей (Двадцать семь копеек) каждая… Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка", - говорится в сообщении ОАК. Дата начала размещения ценных бумаг – 11 марта. Датой окончания размещения ценных бумаг является день внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента записи о размещении последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 30 января 2026 года. "Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения определена Советом директоров Общества 06 марта 2025 г. (протокол от 07 марта 2025 г. Nº517) в размере 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) рублей за одну обыкновенную акцию", - добавляют в ОАК. Уточняется, что на первом этапе бумаги из допвыпуска приобретают владельцы обыкновенных акций ОАК на дату определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении. Этим акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых акций допэмиссии пропорционального количеству принадлежащим им бумаг, говорится в сообщении. Акционеры, которые не воспользовались правом покупки причитающихся им акций дополнительного выпуска на первом этапе, считаются отказавшимися от этой возможности на данном этапе. Далее, на втором этапе целое число акций допэмиссии, оставшихся неразмещенными в ходе первого этапа, вправе приобрести следующие владельцы обыкновенных акций ОАК: госкорпорация "Ростех", РФ в лице Росимущества, госкорпорация "ВЭБ.РФ". Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создана в 2006 году с целью консолидации крупнейших самолетостроительных активов России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют все работы по созданию и поддержанию полного жизненного цикла авиационной техники.

https://1prime.ru/20250311/rynok-855665560.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, россия, оак