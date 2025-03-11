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Глава ЕК признала отставание ЕС от России в оборонной сфере
Глава ЕК признала отставание ЕС от России в оборонной сфере - 11.03.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК признала отставание ЕС от России в оборонной сфере
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что оборонная промышленность ЕС отстает от российской и призвала ускорить милитаризацию. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T11:44+0300
2025-03-11T11:44+0300
2025-03-11T11:44+0300
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что оборонная промышленность ЕС отстает от российской и призвала ускорить милитаризацию. Она выступила во вторник на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. "Если мы посмотрим на военные расходы в реальном выражении, Россия тратит больше, чем вся Европа вместе взятая. Производство Европы все еще ниже. И помимо традиционных возможностей, спектр угроз, с которыми мы сталкиваемся, становится шире с каждым днем", - сказала она. Фон дер Ляйен также заявила, что страны Евросоюза должны тратить на оборонные расходы более 3% ВВП. Ранее глава Еврокомиссии представила лидерам стран Евросоюза свой план REARM Europe, который направлен на то, чтобы мобилизовать за четыре года порядка 800 миллиардов евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства в Европе.
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урсула фон дер ляйен, ес, ек, европа, промышленность, брюссель, милитаризация, расходы на оборону
Вооружения, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК, ЕВРОПА, Промышленность, Брюссель, милитаризация, расходы на оборону
Глава ЕК признала отставание ЕС от России в оборонной сфере
Фон дер Ляйен: ЕС нужно увеличить расходы на милитаризацию, чтобы догнать Россию
БРЮССЕЛЬ, 11 мар – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что оборонная промышленность ЕС отстает от российской и призвала ускорить милитаризацию.
Она выступила во вторник на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
"Если мы посмотрим на военные расходы в реальном выражении, Россия тратит больше, чем вся Европа вместе взятая. Производство Европы все еще ниже. И помимо традиционных возможностей, спектр угроз, с которыми мы сталкиваемся, становится шире с каждым днем", - сказала она.
Фон дер Ляйен также заявила, что страны Евросоюза должны тратить на оборонные расходы более 3% ВВП.
Ранее глава Еврокомиссии представила лидерам стран Евросоюза свой план REARM Europe, который направлен на то, чтобы мобилизовать за четыре года порядка 800 миллиардов евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства в Европе.
Глава ЕК призвала Евросоюз помочь Украине вести боевые действия