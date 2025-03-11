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Глава ЕК признала отставание ЕС от России в оборонной сфере

Глава ЕК признала отставание ЕС от России в оборонной сфере - 11.03.2025, ПРАЙМ

Глава ЕК признала отставание ЕС от России в оборонной сфере

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что оборонная промышленность ЕС отстает от российской и призвала ускорить милитаризацию. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T11:44+0300

2025-03-11T11:44+0300

2025-03-11T11:44+0300

вооружения

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расходы на оборону

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что оборонная промышленность ЕС отстает от российской и призвала ускорить милитаризацию. Она выступила во вторник на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. "Если мы посмотрим на военные расходы в реальном выражении, Россия тратит больше, чем вся Европа вместе взятая. Производство Европы все еще ниже. И помимо традиционных возможностей, спектр угроз, с которыми мы сталкиваемся, становится шире с каждым днем", - сказала она. Фон дер Ляйен также заявила, что страны Евросоюза должны тратить на оборонные расходы более 3% ВВП. Ранее глава Еврокомиссии представила лидерам стран Евросоюза свой план REARM Europe, который направлен на то, чтобы мобилизовать за четыре года порядка 800 миллиардов евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства в Европе.

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урсула фон дер ляйен, ес, ек, европа, промышленность, брюссель, милитаризация, расходы на оборону