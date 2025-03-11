https://1prime.ru/20250311/obrazovanie-855674544.html

Матвиенко призвала решить проблему высокой стоимости допобразования

Матвиенко призвала решить проблему высокой стоимости допобразования - 11.03.2025, ПРАЙМ

Матвиенко призвала решить проблему высокой стоимости допобразования

Далеко не все дети в России могут получать дополнительное образование из-за его высокой стоимости, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко,... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T15:16+0300

2025-03-11T15:16+0300

2025-03-11T15:16+0300

россия

валентина матвиенко

совет федерации

общество

образование

дополнительное образование

дети

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Далеко не все дети в России могут получать дополнительное образование из-за его высокой стоимости, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, призвав государство решить проблему.По словам Матвиенко, не у всех детей в России сейчас есть возможность получать дополнительное образование в спортивной, музыкальной, художественной и других сферах. Кроме того, она отметила, что данные, согласно которым около 93% детей имеют доступ к дополнительному образованию, выглядят неубедительными."Имеют (доступ - ред.) дети богатых родителей. А то, что у нас высокая платность дополнительного образования, это всем известно. Государство в состоянии, наверное, решить эту проблему, если мы хотим улучшать демографическую ситуацию", - сказала политик в на совещании по организации работы Совета по демографии при президенте России.

https://1prime.ru/20250311/matvienko-855672745.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, валентина матвиенко, совет федерации, общество , образование, дополнительное образование, дети