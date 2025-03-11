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Матвиенко призвала решить проблему высокой стоимости допобразования - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Матвиенко призвала решить проблему высокой стоимости допобразования
Матвиенко призвала решить проблему высокой стоимости допобразования - 11.03.2025, ПРАЙМ
Матвиенко призвала решить проблему высокой стоимости допобразования
Далеко не все дети в России могут получать дополнительное образование из-за его высокой стоимости, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко,... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T15:16+0300
2025-03-11T15:16+0300
россия
валентина матвиенко
совет федерации
общество
образование
дополнительное образование
дети
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Далеко не все дети в России могут получать дополнительное образование из-за его высокой стоимости, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, призвав государство решить проблему.По словам Матвиенко, не у всех детей в России сейчас есть возможность получать дополнительное образование в спортивной, музыкальной, художественной и других сферах. Кроме того, она отметила, что данные, согласно которым около 93% детей имеют доступ к дополнительному образованию, выглядят неубедительными."Имеют (доступ - ред.) дети богатых родителей. А то, что у нас высокая платность дополнительного образования, это всем известно. Государство в состоянии, наверное, решить эту проблему, если мы хотим улучшать демографическую ситуацию", - сказала политик в на совещании по организации работы Совета по демографии при президенте России.
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россия, валентина матвиенко, совет федерации, общество , образование, дополнительное образование, дети
РОССИЯ, Валентина Матвиенко, Совет Федерации, Общество , образование, дополнительное образование, дети
15:16 11.03.2025
 
Матвиенко призвала решить проблему высокой стоимости допобразования

Матвиенко: в России не все дети могут получить дополнительное образование

© РИА Новости . Игорь Егоров | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Игорь Егоров
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Далеко не все дети в России могут получать дополнительное образование из-за его высокой стоимости, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, призвав государство решить проблему.
По словам Матвиенко, не у всех детей в России сейчас есть возможность получать дополнительное образование в спортивной, музыкальной, художественной и других сферах. Кроме того, она отметила, что данные, согласно которым около 93% детей имеют доступ к дополнительному образованию, выглядят неубедительными.
"Имеют (доступ - ред.) дети богатых родителей. А то, что у нас высокая платность дополнительного образования, это всем известно. Государство в состоянии, наверное, решить эту проблему, если мы хотим улучшать демографическую ситуацию", - сказала политик в на совещании по организации работы Совета по демографии при президенте России.
Заседание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Вопросы демографии должны стать госидеологией, заявила Матвиенко
14:21
 
РОССИЯВалентина МатвиенкоСовет ФедерацииОбществообразованиедополнительное образованиедети
 
 
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