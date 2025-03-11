https://1prime.ru/20250311/obse-855669987.html

ОБСЕ не сыграла роли в предотвращении предпосылок СВО, заявил Песков

ОБСЕ не сыграла роли в предотвращении предпосылок СВО, заявил Песков - 11.03.2025, ПРАЙМ

ОБСЕ не сыграла роли в предотвращении предпосылок СВО, заявил Песков

ОБСЕ имеет большие проблемы, организация не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок специальной военной операции, хотя могла это сделать, сообщил... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T13:19+0300

2025-03-11T13:19+0300

2025-03-11T13:19+0300

политика

россия

обсе

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. ОБСЕ имеет большие проблемы, организация не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок специальной военной операции, хотя могла это сделать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Организация имеет большие проблемы, она не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для специальной военной операции, хотя могла это и сделать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как оценивают в Кремле деятельность ОБСЕ. Массированная атака беспилотников на Москву и другие субъекты РФ была предпринята Киевом в день визита в столицу России генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это не первый раз, когда визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. Она предположила, что ВСУ атаковали Москву, чтобы в ОБСЕ увидели террористическую сущность киевского режима. Также на 11 марта запланированы переговоры делегаций Украины и США в Джидде в Саудовской Аравии и встреча главнокомандующих армиями стран ЕС в Париже.

https://1prime.ru/20250311/peskov-855669616.html

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россия, обсе, дмитрий песков