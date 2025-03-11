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ОБСЕ не сыграла роли в предотвращении предпосылок СВО, заявил Песков - 11.03.2025, ПРАЙМ
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ОБСЕ не сыграла роли в предотвращении предпосылок СВО, заявил Песков
ОБСЕ не сыграла роли в предотвращении предпосылок СВО, заявил Песков - 11.03.2025, ПРАЙМ
ОБСЕ не сыграла роли в предотвращении предпосылок СВО, заявил Песков
ОБСЕ имеет большие проблемы, организация не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок специальной военной операции, хотя могла это сделать, сообщил... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T13:19+0300
2025-03-11T13:19+0300
политика
россия
обсе
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. ОБСЕ имеет большие проблемы, организация не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок специальной военной операции, хотя могла это сделать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Организация имеет большие проблемы, она не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для специальной военной операции, хотя могла это и сделать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как оценивают в Кремле деятельность ОБСЕ. Массированная атака беспилотников на Москву и другие субъекты РФ была предпринята Киевом в день визита в столицу России генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это не первый раз, когда визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. Она предположила, что ВСУ атаковали Москву, чтобы в ОБСЕ увидели террористическую сущность киевского режима. Также на 11 марта запланированы переговоры делегаций Украины и США в Джидде в Саудовской Аравии и встреча главнокомандующих армиями стран ЕС в Париже.
https://1prime.ru/20250311/peskov-855669616.html
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россия, обсе, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, ОБСЕ, Дмитрий Песков
13:19 11.03.2025
 
ОБСЕ не сыграла роли в предотвращении предпосылок СВО, заявил Песков

Песков: ОБСЕ не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок СВО

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. ОБСЕ имеет большие проблемы, организация не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок специальной военной операции, хотя могла это сделать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Организация имеет большие проблемы, она не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для специальной военной операции, хотя могла это и сделать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как оценивают в Кремле деятельность ОБСЕ.
Массированная атака беспилотников на Москву и другие субъекты РФ была предпринята Киевом в день визита в столицу России генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это не первый раз, когда визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. Она предположила, что ВСУ атаковали Москву, чтобы в ОБСЕ увидели террористическую сущность киевского режима.
Также на 11 марта запланированы переговоры делегаций Украины и США в Джидде в Саудовской Аравии и встреча главнокомандующих армиями стран ЕС в Париже.
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