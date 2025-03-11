https://1prime.ru/20250311/obse-855669987.html
ОБСЕ не сыграла роли в предотвращении предпосылок СВО, заявил Песков
ОБСЕ не сыграла роли в предотвращении предпосылок СВО, заявил Песков - 11.03.2025, ПРАЙМ
ОБСЕ не сыграла роли в предотвращении предпосылок СВО, заявил Песков
ОБСЕ имеет большие проблемы, организация не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок специальной военной операции, хотя могла это сделать, сообщил... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T13:19+0300
2025-03-11T13:19+0300
2025-03-11T13:19+0300
политика
россия
обсе
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. ОБСЕ имеет большие проблемы, организация не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок специальной военной операции, хотя могла это сделать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Организация имеет большие проблемы, она не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для специальной военной операции, хотя могла это и сделать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как оценивают в Кремле деятельность ОБСЕ. Массированная атака беспилотников на Москву и другие субъекты РФ была предпринята Киевом в день визита в столицу России генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это не первый раз, когда визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. Она предположила, что ВСУ атаковали Москву, чтобы в ОБСЕ увидели террористическую сущность киевского режима. Также на 11 марта запланированы переговоры делегаций Украины и США в Джидде в Саудовской Аравии и встреча главнокомандующих армиями стран ЕС в Париже.
https://1prime.ru/20250311/peskov-855669616.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0188e27332bea5b28e7e8badfc353f0f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обсе, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, ОБСЕ, Дмитрий Песков
ОБСЕ не сыграла роли в предотвращении предпосылок СВО, заявил Песков
Песков: ОБСЕ не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок СВО
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. ОБСЕ имеет большие проблемы, организация не сыграла никакой роли для предотвращения предпосылок специальной военной операции, хотя могла это сделать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Организация имеет большие проблемы, она не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для специальной военной операции, хотя могла это и сделать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как оценивают в Кремле деятельность ОБСЕ.
Массированная атака беспилотников на Москву и другие субъекты РФ была предпринята Киевом в день визита в столицу России генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это не первый раз, когда визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. Она предположила, что ВСУ атаковали Москву, чтобы в ОБСЕ увидели террористическую сущность киевского режима.
Также на 11 марта запланированы переговоры делегаций Украины и США в Джидде в Саудовской Аравии и встреча главнокомандующих армиями стран ЕС в Париже.
Песков поддержал решение показать генсеку ОБСЕ последствия атаки БПЛА