https://1prime.ru/20250311/obysk-855679689.html

СМИ: в высшей квалификационной комиссии судей Украины проходит обыск

СМИ: в высшей квалификационной комиссии судей Украины проходит обыск - 11.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: в высшей квалификационной комиссии судей Украины проходит обыск

В высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины проходит обыск, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в государственном бюро... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T17:44+0300

2025-03-11T17:44+0300

2025-03-11T17:44+0300

украина

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины проходит обыск, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в государственном бюро расследований (ГБР). "В высшей квалификационной комиссии судей Украины с утра идет обыск. Его проводят сотрудники ГБР", - говорится в сообщении.Как считает следствие, 9 июля 2024 года во время квалификационного экзамена судей неизвестные могли вмешаться в работу автоматизированной системы ВККСУ и некорректно сформировать тестовые вопросы, а также предоставить к ним доступ третьим лицам.Следователи, как отмечается, ранее уже получали временный доступ к документам, связанным с тестированием судей в 2021–2024 годах, но не смогли их изъять.По информации источников "Страны", один из фигурантов дела - заместитель руководителя ВККС Алексей Омельян.

https://1prime.ru/20250307/sdelka-855563933.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, суд