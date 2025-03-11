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СМИ: в высшей квалификационной комиссии судей Украины проходит обыск
СМИ: в высшей квалификационной комиссии судей Украины проходит обыск - 11.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: в высшей квалификационной комиссии судей Украины проходит обыск
В высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины проходит обыск, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в государственном бюро... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T17:44+0300
2025-03-11T17:44+0300
2025-03-11T17:44+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины проходит обыск, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в государственном бюро расследований (ГБР). "В высшей квалификационной комиссии судей Украины с утра идет обыск. Его проводят сотрудники ГБР", - говорится в сообщении.Как считает следствие, 9 июля 2024 года во время квалификационного экзамена судей неизвестные могли вмешаться в работу автоматизированной системы ВККСУ и некорректно сформировать тестовые вопросы, а также предоставить к ним доступ третьим лицам.Следователи, как отмечается, ранее уже получали временный доступ к документам, связанным с тестированием судей в 2021–2024 годах, но не смогли их изъять.По информации источников "Страны", один из фигурантов дела - заместитель руководителя ВККС Алексей Омельян.
https://1prime.ru/20250307/sdelka-855563933.html
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украина, суд
СМИ: в высшей квалификационной комиссии судей Украины проходит обыск
"Страна.ua": в высшей квалификационной комиссии судей Украины проходит обыск
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины проходит обыск, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в государственном бюро расследований (ГБР).
"В высшей квалификационной комиссии судей Украины с утра идет обыск. Его проводят сотрудники ГБР", - говорится в сообщении.
Как считает следствие, 9 июля 2024 года во время квалификационного экзамена судей неизвестные могли вмешаться в работу автоматизированной системы ВККСУ и некорректно сформировать тестовые вопросы, а также предоставить к ним доступ третьим лицам.
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Следователи, как отмечается, ранее уже получали временный доступ к документам, связанным с тестированием судей в 2021–2024 годах, но не смогли их изъять.
По информации источников "Страны", один из фигурантов дела - заместитель руководителя ВККС Алексей Омельян.