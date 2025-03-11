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СМИ: в высшей квалификационной комиссии судей Украины проходит обыск - 11.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ: в высшей квалификационной комиссии судей Украины проходит обыск
СМИ: в высшей квалификационной комиссии судей Украины проходит обыск - 11.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: в высшей квалификационной комиссии судей Украины проходит обыск
В высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины проходит обыск, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в государственном бюро... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T17:44+0300
2025-03-11T17:44+0300
украина
суд
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины проходит обыск, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в государственном бюро расследований (ГБР). "В высшей квалификационной комиссии судей Украины с утра идет обыск. Его проводят сотрудники ГБР", - говорится в сообщении.Как считает следствие, 9 июля 2024 года во время квалификационного экзамена судей неизвестные могли вмешаться в работу автоматизированной системы ВККСУ и некорректно сформировать тестовые вопросы, а также предоставить к ним доступ третьим лицам.Следователи, как отмечается, ранее уже получали временный доступ к документам, связанным с тестированием судей в 2021–2024 годах, но не смогли их изъять.По информации источников "Страны", один из фигурантов дела - заместитель руководителя ВККС Алексей Омельян.
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украина, суд
УКРАИНА, суд
17:44 11.03.2025
 
СМИ: в высшей квалификационной комиссии судей Украины проходит обыск

"Страна.ua": в высшей квалификационной комиссии судей Украины проходит обыск

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины проходит обыск, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в государственном бюро расследований (ГБР).
"В высшей квалификационной комиссии судей Украины с утра идет обыск. Его проводят сотрудники ГБР", - говорится в сообщении.
Как считает следствие, 9 июля 2024 года во время квалификационного экзамена судей неизвестные могли вмешаться в работу автоматизированной системы ВККСУ и некорректно сформировать тестовые вопросы, а также предоставить к ним доступ третьим лицам.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
США угрожали Украине раскрыть коррупцию из-за сделки по минералам, пишет WP
7 марта, 12:20
Следователи, как отмечается, ранее уже получали временный доступ к документам, связанным с тестированием судей в 2021–2024 годах, но не смогли их изъять.
По информации источников "Страны", один из фигурантов дела - заместитель руководителя ВККС Алексей Омельян.
 
УКРАИНАсуд
 
 
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