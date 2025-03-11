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Орбан посетил животноводческую ферму у границы со Словакией - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Орбан посетил животноводческую ферму у границы со Словакией
Орбан посетил животноводческую ферму у границы со Словакией - 11.03.2025, ПРАЙМ
Орбан посетил животноводческую ферму у границы со Словакией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с венгерским министром сельского хозяйства Иштваном Надем посетил животноводческую ферму на северо-западе Венгрии у... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T02:08+0300
2025-03-11T02:08+0300
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БУДАПЕШТ, 11 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с венгерским министром сельского хозяйства Иштваном Надем посетил животноводческую ферму на северо-западе Венгрии у границы со Словакией, на которой была обнаружена вспышка ящура. Министерство сельского хозяйства Венгрии в пятницу подтвердило вспышку ящура и уведомило об этом Еврокомиссию. На ферме содержится более 1,4 тысячи голов крупного рогатого скота. Импорт крупного рогатого скота, свиней, овец и еще ряда животных из Венгрии и Словакии запретили Великобритания и Чехия. "Задача заключается в том, чтобы истребить стадо, локализовать инфекцию и не допустить дальнейшего распространения. Все необходимые для этого специалисты - в распоряжении, финансовые ресурсы также в распоряжении, а министр сельского хозяйства Иштван Надь, который сам является выходцем из уезда Дьёр-Мошон-Шопрон, будет контролировать работы на месте и руководить ими", - сказал Орбан в видеообращении из населенного пункта Кишбайч, где находится ферма. Обращение опубликовано в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). В январе Британия запретила импорт крупного рогатого скота, свиней и овец из Германии после первой с 1988 года вспышки ящура. Аграрное ведомство Германии официально 9 января 2025 года уведомило Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) о регистрации первой с 1988 года вспышки ящура у буйволов в стране. Россельхознадзор считает, что одной из причин появления ящура является бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории Европейского союза. В связи с этим Россельхознадзор с 20 января ввел запрет на ввоз продукции животноводства со всей территории Евросоюза из-за распространения ящура и транзит ее по всей территории РФ. Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет и человек). Более чем у 50% заболевших животных смерть наступает в течение двух-трех суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.
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сельское хозяйство, венгрия, словакия, рф, виктор орбан, россельхознадзор, facebook, ес
Сельское хозяйство, Экономика, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, РФ, Виктор Орбан, Россельхознадзор, Facebook, ЕС
02:08 11.03.2025
 
Орбан посетил животноводческую ферму у границы со Словакией

Премьер Венгрии Орбан посетил животноводческую ферму у границы со Словакией

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БУДАПЕШТ, 11 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с венгерским министром сельского хозяйства Иштваном Надем посетил животноводческую ферму на северо-западе Венгрии у границы со Словакией, на которой была обнаружена вспышка ящура.
Министерство сельского хозяйства Венгрии в пятницу подтвердило вспышку ящура и уведомило об этом Еврокомиссию. На ферме содержится более 1,4 тысячи голов крупного рогатого скота. Импорт крупного рогатого скота, свиней, овец и еще ряда животных из Венгрии и Словакии запретили Великобритания и Чехия.
"Задача заключается в том, чтобы истребить стадо, локализовать инфекцию и не допустить дальнейшего распространения. Все необходимые для этого специалисты - в распоряжении, финансовые ресурсы также в распоряжении, а министр сельского хозяйства Иштван Надь, который сам является выходцем из уезда Дьёр-Мошон-Шопрон, будет контролировать работы на месте и руководить ими", - сказал Орбан в видеообращении из населенного пункта Кишбайч, где находится ферма. Обращение опубликовано в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
В январе Британия запретила импорт крупного рогатого скота, свиней и овец из Германии после первой с 1988 года вспышки ящура.
Аграрное ведомство Германии официально 9 января 2025 года уведомило Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) о регистрации первой с 1988 года вспышки ящура у буйволов в стране. Россельхознадзор считает, что одной из причин появления ящура является бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории Европейского союза.
В связи с этим Россельхознадзор с 20 января ввел запрет на ввоз продукции животноводства со всей территории Евросоюза из-за распространения ящура и транзит ее по всей территории РФ.
Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет и человек). Более чем у 50% заболевших животных смерть наступает в течение двух-трех суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоВЕНГРИЯСЛОВАКИЯРФВиктор ОрбанРоссельхознадзорFacebookЕС
 
 
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