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"Хватит на месяцы". Песков высказался о запасах оружия Украины
"Хватит на месяцы". Песков высказался о запасах оружия Украины - 11.03.2025, ПРАЙМ
"Хватит на месяцы". Песков высказался о запасах оружия Украины
Завезено на Украину столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок, а при отключении американским предпринимателем Илоном Маском... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T10:48+0300
2025-03-11T10:48+0300
2025-03-11T10:48+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Завезено на Украину столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок, а при отключении американским предпринимателем Илоном Маском связи, используемой ВСУ, боевики Киева быстро получат альтернативу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет многие-многие месяцы чем и на что воевать, если не развороуют", - сказал Песков, выступая на конференции в Высшей школе экономики. Он также полагает, что в случае отключения Маском своей связи для ВСУ боевики Киева сразу получат альтернативу.
https://1prime.ru/20250310/peskov-855633826.html
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россия, кремль, дмитрий песков, общество
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"Хватит на месяцы". Песков высказался о запасах оружия Украины
Песков: на Украине столько оружия, что после остановки поставок на месяцы хватит
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Завезено на Украину столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок, а при отключении американским предпринимателем Илоном Маском связи, используемой ВСУ, боевики Киева быстро получат альтернативу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет многие-многие месяцы чем и на что воевать, если не развороуют", - сказал Песков, выступая на конференции в Высшей школе экономики.
Он также полагает, что в случае отключения Маском своей связи для ВСУ боевики Киева сразу получат альтернативу.
США хотят увидеть желание мира со стороны Киева, считает Песков