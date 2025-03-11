https://1prime.ru/20250311/oruzhie-855662324.html

"Хватит на месяцы". Песков высказался о запасах оружия Украины

"Хватит на месяцы". Песков высказался о запасах оружия Украины - 11.03.2025, ПРАЙМ

"Хватит на месяцы". Песков высказался о запасах оружия Украины

Завезено на Украину столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок, а при отключении американским предпринимателем Илоном Маском... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T10:48+0300

2025-03-11T10:48+0300

2025-03-11T10:48+0300

вооружения

россия

кремль

дмитрий песков

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689803_0:162:3062:1884_1920x0_80_0_0_fa2d39401254017163b0417b4e087e7c.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Завезено на Украину столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок, а при отключении американским предпринимателем Илоном Маском связи, используемой ВСУ, боевики Киева быстро получат альтернативу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет многие-многие месяцы чем и на что воевать, если не развороуют", - сказал Песков, выступая на конференции в Высшей школе экономики. Он также полагает, что в случае отключения Маском своей связи для ВСУ боевики Киева сразу получат альтернативу.

https://1prime.ru/20250310/peskov-855633826.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кремль, дмитрий песков, общество