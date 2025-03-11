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"Хватит на месяцы". Песков высказался о запасах оружия Украины - 11.03.2025, ПРАЙМ
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"Хватит на месяцы". Песков высказался о запасах оружия Украины
"Хватит на месяцы". Песков высказался о запасах оружия Украины - 11.03.2025, ПРАЙМ
"Хватит на месяцы". Песков высказался о запасах оружия Украины
Завезено на Украину столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок, а при отключении американским предпринимателем Илоном Маском... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T10:48+0300
2025-03-11T10:48+0300
вооружения
россия
кремль
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Завезено на Украину столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок, а при отключении американским предпринимателем Илоном Маском связи, используемой ВСУ, боевики Киева быстро получат альтернативу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет многие-многие месяцы чем и на что воевать, если не развороуют", - сказал Песков, выступая на конференции в Высшей школе экономики. Он также полагает, что в случае отключения Маском своей связи для ВСУ боевики Киева сразу получат альтернативу.
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россия, кремль, дмитрий песков, общество
Вооружения, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков, Общество
10:48 11.03.2025
 
"Хватит на месяцы". Песков высказался о запасах оружия Украины

Песков: на Украине столько оружия, что после остановки поставок на месяцы хватит

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Туркменистан
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Завезено на Украину столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок, а при отключении американским предпринимателем Илоном Маском связи, используемой ВСУ, боевики Киева быстро получат альтернативу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет многие-многие месяцы чем и на что воевать, если не развороуют", - сказал Песков, выступая на конференции в Высшей школе экономики.
Он также полагает, что в случае отключения Маском своей связи для ВСУ боевики Киева сразу получат альтернативу.
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ВооруженияРОССИЯКремльДмитрий ПесковОбщество
 
 
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