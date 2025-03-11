Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава офиса ВОЗ в России назвал риск возникновения новой пандемии высоким - 11.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250311/pandemiya-855670648.html
Глава офиса ВОЗ в России назвал риск возникновения новой пандемии высоким
Глава офиса ВОЗ в России назвал риск возникновения новой пандемии высоким - 11.03.2025, ПРАЙМ
Глава офиса ВОЗ в России назвал риск возникновения новой пандемии высоким
Риск возникновения новой пандемии достаточно высокий, заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T13:44+0300
2025-03-11T13:44+0300
здоровье
воз
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83534/95/835349511_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c57d2aa4c72f84090e6fc0be7d4e06bd.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Риск возникновения новой пандемии достаточно высокий, заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев. "Ученые всех стран мира сходятся во мнении, что риск возникновения новой пандемии достаточно высок", - сказал Бердыклычев в ходе дискуссии на тему "5 лет COVID-19: как пандемия изменила нашу жизнь?" на площадке клуба "Валдай". Он отметил, что это отчасти связано с вырубкой лесов, вхождением человека в среду обитания диких животных, а также с растущим влиянием изменения климата. Говоря о мерах для обеспечения безопасности населения, Бердыклычев подчеркнул, что правительства стран должны рассматривать здравоохранение как вопрос национальной безопасности, но сейчас инвестиции в здравоохранение не являются приоритетом. "Намерения США выйти из ВОЗ и решение о приостановке финансирования множества проектов в области здравоохранения не способствуют координации усилий в глобальном здравоохранении", - заключил Бердыклычев.
https://1prime.ru/20250206/tolstoy-854724020.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83534/95/835349511_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_70ac0a51ec2a9a187e2c5c85043d863f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
здоровье, воз, россия
Здоровье, ВОЗ, РОССИЯ
13:44 11.03.2025
 
Глава офиса ВОЗ в России назвал риск возникновения новой пандемии высоким

Глава офиса ВОЗ в России: риск возникновения новой пандемии достаточно высокий

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Риск возникновения новой пандемии достаточно высокий, заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев.
"Ученые всех стран мира сходятся во мнении, что риск возникновения новой пандемии достаточно высок", - сказал Бердыклычев в ходе дискуссии на тему "5 лет COVID-19: как пандемия изменила нашу жизнь?" на площадке клуба "Валдай".
Он отметил, что это отчасти связано с вырубкой лесов, вхождением человека в среду обитания диких животных, а также с растущим влиянием изменения климата.
Говоря о мерах для обеспечения безопасности населения, Бердыклычев подчеркнул, что правительства стран должны рассматривать здравоохранение как вопрос национальной безопасности, но сейчас инвестиции в здравоохранение не являются приоритетом.
"Намерения США выйти из ВОЗ и решение о приостановке финансирования множества проектов в области здравоохранения не способствуют координации усилий в глобальном здравоохранении", - заключил Бердыклычев.
Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
Толстой призвал расследовать деятельность ВОЗ и приостановить членство РФ
6 февраля, 14:39
 
ЗдоровьеВОЗРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала