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Глава офиса ВОЗ в России назвал риск возникновения новой пандемии высоким
Глава офиса ВОЗ в России назвал риск возникновения новой пандемии высоким - 11.03.2025, ПРАЙМ
Глава офиса ВОЗ в России назвал риск возникновения новой пандемии высоким
Риск возникновения новой пандемии достаточно высокий, заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T13:44+0300
2025-03-11T13:44+0300
2025-03-11T13:44+0300
здоровье
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Риск возникновения новой пандемии достаточно высокий, заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев. "Ученые всех стран мира сходятся во мнении, что риск возникновения новой пандемии достаточно высок", - сказал Бердыклычев в ходе дискуссии на тему "5 лет COVID-19: как пандемия изменила нашу жизнь?" на площадке клуба "Валдай". Он отметил, что это отчасти связано с вырубкой лесов, вхождением человека в среду обитания диких животных, а также с растущим влиянием изменения климата. Говоря о мерах для обеспечения безопасности населения, Бердыклычев подчеркнул, что правительства стран должны рассматривать здравоохранение как вопрос национальной безопасности, но сейчас инвестиции в здравоохранение не являются приоритетом. "Намерения США выйти из ВОЗ и решение о приостановке финансирования множества проектов в области здравоохранения не способствуют координации усилий в глобальном здравоохранении", - заключил Бердыклычев.
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здоровье, воз, россия
Глава офиса ВОЗ в России назвал риск возникновения новой пандемии высоким
Глава офиса ВОЗ в России: риск возникновения новой пандемии достаточно высокий
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Риск возникновения новой пандемии достаточно высокий, заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев.
"Ученые всех стран мира сходятся во мнении, что риск возникновения новой пандемии достаточно высок", - сказал Бердыклычев в ходе дискуссии на тему "5 лет COVID-19: как пандемия изменила нашу жизнь?" на площадке клуба "Валдай".
Он отметил, что это отчасти связано с вырубкой лесов, вхождением человека в среду обитания диких животных, а также с растущим влиянием изменения климата.
Говоря о мерах для обеспечения безопасности населения, Бердыклычев подчеркнул, что правительства стран должны рассматривать здравоохранение как вопрос национальной безопасности, но сейчас инвестиции в здравоохранение не являются приоритетом.
"Намерения США выйти из ВОЗ и решение о приостановке финансирования множества проектов в области здравоохранения не способствуют координации усилий в глобальном здравоохранении", - заключил Бердыклычев.
Толстой призвал расследовать деятельность ВОЗ и приостановить членство РФ