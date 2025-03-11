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СМИ: Франция и Британия учили украинскую делегацию, как говорить с США - 11.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Франция и Британия учили украинскую делегацию, как говорить с США
СМИ: Франция и Британия учили украинскую делегацию, как говорить с США - 11.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Франция и Британия учили украинскую делегацию, как говорить с США
Французский и британские официальные лица на выходных перед переговорами американской и украинской делегаций учили украинцев тому, как разговаривать с США,... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T10:39+0300
2025-03-11T10:39+0300
политика
сша
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Французский и британские официальные лица на выходных перед переговорами американской и украинской делегаций учили украинцев тому, как разговаривать с США, пишет газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника. Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии. "Французские и британские официальные лица тренировали украинскую делегацию в вопросе того, как говорить с американцами", - говорится в материале. Кроме того, неназванный украинский чиновник заявил, что Киев на переговорах с американцами задаст вопрос, есть ли у них представление о позиции Москвы. Ранее New York Times со ссылкой на британского и французского чиновников сообщала, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пять дней уговаривали Владимира Зеленского изменить подход к лидеру США Дональду Трампу после их перепалки в Белом доме.
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сша
украина
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сша, украина, франция
Политика, США, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ
10:39 11.03.2025
 
СМИ: Франция и Британия учили украинскую делегацию, как говорить с США

NYT: Париж и Лондон на выходных учили украинскую делегацию, как говорить с США

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Французский и британские официальные лица на выходных перед переговорами американской и украинской делегаций учили украинцев тому, как разговаривать с США, пишет газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника.
Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии.
"Французские и британские официальные лица тренировали украинскую делегацию в вопросе того, как говорить с американцами", - говорится в материале.
Кроме того, неназванный украинский чиновник заявил, что Киев на переговорах с американцами задаст вопрос, есть ли у них представление о позиции Москвы.
Ранее New York Times со ссылкой на британского и французского чиновников сообщала, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пять дней уговаривали Владимира Зеленского изменить подход к лидеру США Дональду Трампу после их перепалки в Белом доме.
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ПолитикаСШАУКРАИНАФРАНЦИЯ
 
 
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