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СМИ: Франция и Британия учили украинскую делегацию, как говорить с США

СМИ: Франция и Британия учили украинскую делегацию, как говорить с США - 11.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: Франция и Британия учили украинскую делегацию, как говорить с США

Французский и британские официальные лица на выходных перед переговорами американской и украинской делегаций учили украинцев тому, как разговаривать с США,... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T10:39+0300

2025-03-11T10:39+0300

2025-03-11T10:39+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Французский и британские официальные лица на выходных перед переговорами американской и украинской делегаций учили украинцев тому, как разговаривать с США, пишет газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника. Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии. "Французские и британские официальные лица тренировали украинскую делегацию в вопросе того, как говорить с американцами", - говорится в материале. Кроме того, неназванный украинский чиновник заявил, что Киев на переговорах с американцами задаст вопрос, есть ли у них представление о позиции Москвы. Ранее New York Times со ссылкой на британского и французского чиновников сообщала, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пять дней уговаривали Владимира Зеленского изменить подход к лидеру США Дональду Трампу после их перепалки в Белом доме.

https://1prime.ru/20250307/makron-855582740.html

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сша, украина, франция