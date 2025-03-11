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Песков рекомендовал не спешить надевать розовые очки насчет действий США
Песков рекомендовал не спешить надевать розовые очки насчет действий США - 11.03.2025, ПРАЙМ
Песков рекомендовал не спешить надевать розовые очки насчет действий США
Сейчас многие спешат надевать розовые очки насчет действий США, но в России всегда должны быть готовыми отстаивать свои интересы, заявил пресс-секретарь... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T10:37+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Сейчас многие спешат надевать розовые очки насчет действий США, но в России всегда должны быть готовыми отстаивать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но всё-таки быть готовыми к худшему. Мы всегда должны быть готовыми отстаивать наши интересы. Многие сейчас спешат надевать розовые очки, говорить о том, что сейчас американцы прекратят поставлять вооружение или уже прекратили, сейчас (американский предприниматель) Маск отключит свои системы связи, и у нас все получится. У нас и без этого все получается", - сказал Песков, выступая на конференции в Высшей школе экономики.
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Песков рекомендовал не спешить надевать розовые очки насчет действий США
Песков: сейчас многие спешат надевать розовые очки насчет действий США
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Сейчас многие спешат надевать розовые очки насчет действий США, но в России всегда должны быть готовыми отстаивать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но всё-таки быть готовыми к худшему. Мы всегда должны быть готовыми отстаивать наши интересы. Многие сейчас спешат надевать розовые очки, говорить о том, что сейчас американцы прекратят поставлять вооружение или уже прекратили, сейчас (американский предприниматель) Маск отключит свои системы связи, и у нас все получится. У нас и без этого все получается", - сказал Песков, выступая на конференции в Высшей школе экономики.
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