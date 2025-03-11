https://1prime.ru/20250311/peskov-855663246.html

Песков назвал главный источник информации в России

Песков назвал главный источник информации в России - 11.03.2025, ПРАЙМ

Песков назвал главный источник информации в России

Telegram стал главным источником информации в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T11:14+0300

2025-03-11T11:14+0300

2025-03-11T11:14+0300

технологии

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Telegram стал главным источником информации в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сегодня из каких источников узнали про беспилотники? ...Мы не побежали включать телевизор. Мы схватили свои телефоны и включили Telegram. И Telegram - это главный источник получения информации в нашей стране", - сказал Песков, выступая на конференции "Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров" в Высшей школе экономики. Он добавил, что Telegram не располагает к длинным текстам и к анализу. "Если это не располагает к анализу, значит, меньше востребованы люди, которые анализируют ситуацию. Значит, больше востребованы люди, которые дают короткую, плоскую, не креативную информацию", - отметил Песков.

https://1prime.ru/20250311/peskov-855661777.html

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технологии, россия, дмитрий песков