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Песков назвал главный источник информации в России - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Песков назвал главный источник информации в России
Песков назвал главный источник информации в России - 11.03.2025, ПРАЙМ
Песков назвал главный источник информации в России
Telegram стал главным источником информации в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T11:14+0300
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технологии
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Telegram стал главным источником информации в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сегодня из каких источников узнали про беспилотники? ...Мы не побежали включать телевизор. Мы схватили свои телефоны и включили Telegram. И Telegram - это главный источник получения информации в нашей стране", - сказал Песков, выступая на конференции "Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров" в Высшей школе экономики. Он добавил, что Telegram не располагает к длинным текстам и к анализу. "Если это не располагает к анализу, значит, меньше востребованы люди, которые анализируют ситуацию. Значит, больше востребованы люди, которые дают короткую, плоскую, не креативную информацию", - отметил Песков.
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технологии, россия, дмитрий песков
Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Песков
11:14 11.03.2025
 
Песков назвал главный источник информации в России

Песков назвал Telegram главным источником информации в России

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Telegram стал главным источником информации в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы сегодня из каких источников узнали про беспилотники? ...Мы не побежали включать телевизор. Мы схватили свои телефоны и включили Telegram. И Telegram - это главный источник получения информации в нашей стране", - сказал Песков, выступая на конференции "Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров" в Высшей школе экономики.
Он добавил, что Telegram не располагает к длинным текстам и к анализу.
"Если это не располагает к анализу, значит, меньше востребованы люди, которые анализируют ситуацию. Значит, больше востребованы люди, которые дают короткую, плоскую, не креативную информацию", - отметил Песков.
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