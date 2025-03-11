https://1prime.ru/20250311/peskov-855666104.html

Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Лукашенко

Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Лукашенко - 11.03.2025, ПРАЙМ

Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Лукашенко

Встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко состоится на этой неделе, сообщил пресс-секретарь президента России... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T12:04+0300

2025-03-11T12:04+0300

2025-03-11T12:04+0300

политика

россия

дмитрий песков

рф

владимир путин

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689973_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_24c644dc3878bf1ddd6a84e1856053d4.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко состоится на этой неделе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, на данный момент идет активная подготовка к встрече российского и белорусского лидеров. Кроме того, пресс-секретарь отметил, что Лукашенко всегда будет для России желанным гостем. "Это будет официальный визит, и состоятся очень-очень субстантивные переговоры", - сказал Песков журналистам на полях конференции в Высшей школе экономики.Кроме того, пресс-секретарь добавил, что по итогам переговоров ожидается пресс-конференция двух президентов.

https://1prime.ru/20250311/peskov-855663246.html

рф

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, рф, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко