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Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Лукашенко
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Лукашенко - 11.03.2025, ПРАЙМ
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Лукашенко
Встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко состоится на этой неделе, сообщил пресс-секретарь президента России... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T12:04+0300
2025-03-11T12:04+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко состоится на этой неделе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, на данный момент идет активная подготовка к встрече российского и белорусского лидеров. Кроме того, пресс-секретарь отметил, что Лукашенко всегда будет для России желанным гостем. "Это будет официальный визит, и состоятся очень-очень субстантивные переговоры", - сказал Песков журналистам на полях конференции в Высшей школе экономики.Кроме того, пресс-секретарь добавил, что по итогам переговоров ожидается пресс-конференция двух президентов.
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Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, РФ, Владимир Путин, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Лукашенко
Песков: встреча лидеров России и Белоруссии состоится на этой неделе
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко состоится на этой неделе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на данный момент идет активная подготовка к встрече российского и белорусского лидеров. Кроме того, пресс-секретарь отметил, что Лукашенко всегда будет для России желанным гостем.
"Это будет официальный визит, и состоятся очень-очень субстантивные переговоры", - сказал Песков журналистам на полях конференции в Высшей школе экономики.
Кроме того, пресс-секретарь добавил, что по итогам переговоров ожидается пресс-конференция двух президентов.
Песков назвал главный источник информации в России