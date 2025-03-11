https://1prime.ru/20250311/peskov-855666472.html

Песков предложил узнать у Киева, почему атака БПЛА по РФ произошла сегодня

Песков предложил узнать у Киева, почему атака БПЛА по РФ произошла сегодня - 11.03.2025, ПРАЙМ

Песков предложил узнать у Киева, почему атака БПЛА по РФ произошла сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил поинтересоваться у киевского режима, почему масштабная атака БПЛА по России произошла именно во вторник. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T12:12+0300

2025-03-11T12:12+0300

2025-03-11T12:12+0300

россия

общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил поинтересоваться у киевского режима, почему масштабная атака БПЛА по России произошла именно во вторник. "А вы спросите у киевского режима", - сказал Песков журналистам на полях конференции в Высшей школе экономики, отвечая на вопрос, почему атака БПЛА произошла именно во вторник при кажущейся близости переговоров. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".

https://1prime.ru/20250311/ataka-855658674.html

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россия, общество , дмитрий песков