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Песков предложил узнать у Киева, почему атака БПЛА по РФ произошла сегодня - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Песков предложил узнать у Киева, почему атака БПЛА по РФ произошла сегодня
Песков предложил узнать у Киева, почему атака БПЛА по РФ произошла сегодня - 11.03.2025, ПРАЙМ
Песков предложил узнать у Киева, почему атака БПЛА по РФ произошла сегодня
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил поинтересоваться у киевского режима, почему масштабная атака БПЛА по России произошла именно во вторник. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T12:12+0300
2025-03-11T12:12+0300
россия
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил поинтересоваться у киевского режима, почему масштабная атака БПЛА по России произошла именно во вторник. "А вы спросите у киевского режима", - сказал Песков журналистам на полях конференции в Высшей школе экономики, отвечая на вопрос, почему атака БПЛА произошла именно во вторник при кажущейся близости переговоров. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
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россия, общество , дмитрий песков
РОССИЯ, Общество , Дмитрий Песков
12:12 11.03.2025
 
Песков предложил узнать у Киева, почему атака БПЛА по РФ произошла сегодня

Песков: спросите у Киева, почему атака БПЛА по России случилась именно сегодня

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил поинтересоваться у киевского режима, почему масштабная атака БПЛА по России произошла именно во вторник.
"А вы спросите у киевского режима", - сказал Песков журналистам на полях конференции в Высшей школе экономики, отвечая на вопрос, почему атака БПЛА произошла именно во вторник при кажущейся близости переговоров.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
Последствия атаки БПЛА в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Отбита самая массированная атака беспилотников на Москву, заявил Собянин
09:04
 
РОССИЯОбществоДмитрий Песков
 
 
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