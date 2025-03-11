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Песков поддержал решение показать генсеку ОБСЕ последствия атаки БПЛА
Песков поддержал решение показать генсеку ОБСЕ последствия атаки БПЛА - 11.03.2025, ПРАЙМ
Песков поддержал решение показать генсеку ОБСЕ последствия атаки БПЛА
Решение показать генсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу последствия атаки украинских беспилотников в... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T13:14+0300
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2025-03-11T13:14+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Решение показать генсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу последствия атаки украинских беспилотников в Подмосковье правильное, поскольку речь идет о жилых домах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Синирлиоглу, который находится с визитом в Москве, показали последствия атак киевских БПЛА на многоквартирный жилой дом в подмосковном Видном.Как сообщил Песков журналистам, он считает решение показать Синирлиоглу последствия атак ВСУ абсолютно правильным. По мнению пресс-секретаря, атакованный жилой дом наглядно покажет генсеку ОБСЕ, куда именно совершает свои атаки киевский режим.При этом он отметил, что не нужно преувеличивать ожидания того, что увиденное как-то отразится на позиции ОБСЕ по отношению к конфликту.Силы ПВО во вторник отбили самую массированную атаку украинских БПЛА на Москву. По данным Минобороны РФ, в Московской области сбито около сотни дронов, а по всей стране сумели сбить более 330 беспилотников. По сообщениям Минздрава, в результате атаки в Подмосковье погибли два человека и пострадали 18, среди которых трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, Дмитрий Песков, ОБСЕ, ВСУ, Минздрав
Песков поддержал решение показать генсеку ОБСЕ последствия атаки БПЛА
Песков: абсолютно правильно показать генсеку ОБСЕ последствия атаки БПЛА
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Решение показать генсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу последствия атаки украинских беспилотников в Подмосковье правильное, поскольку речь идет о жилых домах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Синирлиоглу, который находится с визитом в Москве, показали последствия атак киевских БПЛА на многоквартирный жилой дом в подмосковном Видном.
Как сообщил Песков журналистам, он считает решение показать Синирлиоглу последствия атак ВСУ абсолютно правильным. По мнению пресс-секретаря, атакованный жилой дом наглядно покажет генсеку ОБСЕ, куда именно совершает свои атаки киевский режим.
При этом он отметил, что не нужно преувеличивать ожидания того, что увиденное как-то отразится на позиции ОБСЕ по отношению к конфликту.
Силы ПВО во вторник отбили самую массированную атаку украинских БПЛА на Москву. По данным Минобороны РФ, в Московской области сбито около сотни дронов, а по всей стране сумели сбить более 330 беспилотников. По сообщениям Минздрава, в результате атаки в Подмосковье погибли два человека и пострадали 18, среди которых трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
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