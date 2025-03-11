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Путин не планирует встречи с генсеком ОБСЕ в Москве, сообщил Песков - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Путин не планирует встречи с генсеком ОБСЕ в Москве, сообщил Песков
Путин не планирует встречи с генсеком ОБСЕ в Москве, сообщил Песков - 11.03.2025, ПРАЙМ
Путин не планирует встречи с генсеком ОБСЕ в Москве, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин не планирует встречи с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, который находится в Москве, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T13:28+0300
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москва
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не планирует встречи с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, который находится в Москве, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. "Встреч с Путиным не запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, не планируется ли встреча Путина с генсеком ОБСЕ. Он отметил, что переговоры с ОБСЕ ведутся во вторник по линии МИД РФ. Массированная атака беспилотников на Россию и столичный регион была предпринята в день визита в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что это не первый раз, когда визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. Она заявила, что ВСУ атаковали Москву, чтобы в ОБСЕ увидели террористическую сущность киевского режима. Также на 11 марта запланированы переговоры делегаций Украины и США в Джидде в Саудовской Аравии и встреча главнокомандующих армиями стран ЕС в Париже.
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россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, мария захарова, всу, обсе, ес, украина
РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Мария Захарова, ВСУ, ОБСЕ, ЕС, УКРАИНА
13:28 11.03.2025
 
Путин не планирует встречи с генсеком ОБСЕ в Москве, сообщил Песков

Песков: встреча Путина с генсеком ОБСЕ не запланирована

© POOL | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не планирует встречи с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, который находится в Москве, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Встреч с Путиным не запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, не планируется ли встреча Путина с генсеком ОБСЕ.
Он отметил, что переговоры с ОБСЕ ведутся во вторник по линии МИД РФ.
Массированная атака беспилотников на Россию и столичный регион была предпринята в день визита в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что это не первый раз, когда визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. Она заявила, что ВСУ атаковали Москву, чтобы в ОБСЕ увидели террористическую сущность киевского режима.
Также на 11 марта запланированы переговоры делегаций Украины и США в Джидде в Саудовской Аравии и встреча главнокомандующих армиями стран ЕС в Париже.
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РОССИЯМОСКВАВладимир ПутинДмитрий ПесковМария ЗахароваВСУОБСЕЕСУКРАИНА
 
 
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