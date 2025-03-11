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Путин не планирует встречи с генсеком ОБСЕ в Москве, сообщил Песков

Путин не планирует встречи с генсеком ОБСЕ в Москве, сообщил Песков - 11.03.2025, ПРАЙМ

Путин не планирует встречи с генсеком ОБСЕ в Москве, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин не планирует встречи с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, который находится в Москве, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T13:28+0300

2025-03-11T13:28+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не планирует встречи с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, который находится в Москве, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. "Встреч с Путиным не запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, не планируется ли встреча Путина с генсеком ОБСЕ. Он отметил, что переговоры с ОБСЕ ведутся во вторник по линии МИД РФ. Массированная атака беспилотников на Россию и столичный регион была предпринята в день визита в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что это не первый раз, когда визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. Она заявила, что ВСУ атаковали Москву, чтобы в ОБСЕ увидели террористическую сущность киевского режима. Также на 11 марта запланированы переговоры делегаций Украины и США в Джидде в Саудовской Аравии и встреча главнокомандующих армиями стран ЕС в Париже.

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россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, мария захарова, всу, обсе, ес, украина