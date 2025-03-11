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Повышение пошлин США на сталь и алюминий Канады вступит в силу 12 марта - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Повышение пошлин США на сталь и алюминий Канады вступит в силу 12 марта
Повышение пошлин США на сталь и алюминий Канады вступит в силу 12 марта - 11.03.2025, ПРАЙМ
Повышение пошлин США на сталь и алюминий Канады вступит в силу 12 марта
Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что повышение пошлин на импорт стали и алюминия из Канады до 50% вступит в силу в среду. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T20:55+0300
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экономика
сша
канада
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ВАШИНГТОН, 11 мар – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что повышение пошлин на импорт стали и алюминия из Канады до 50% вступит в силу в среду. "Президент оценил ситуацию и считает себя обязанным отреагировать соответствующим образом в интересах американского народа. Поэтому он принял решение добавить 25% к действующим пошлинам. Теперь тарифы на сталь и алюминий составят 50%. Решение вступит в силу завтра", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге. По ее словам, американская металлургическая отрасль поддерживает этот шаг, поскольку он "позволит расширить производство и экспорт американской стали, произведенной рабочими США".
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сша, канада, дональд трамп
Экономика, США, КАНАДА, Дональд Трамп
20:55 11.03.2025 (обновлено: 20:56 11.03.2025)
 
Повышение пошлин США на сталь и алюминий Канады вступит в силу 12 марта

Белый дом: повышение пошлин США на сталь и алюминий Канады до 50% вступит в силу 12 марта

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 11 мар – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что повышение пошлин на импорт стали и алюминия из Канады до 50% вступит в силу в среду.
"Президент оценил ситуацию и считает себя обязанным отреагировать соответствующим образом в интересах американского народа. Поэтому он принял решение добавить 25% к действующим пошлинам. Теперь тарифы на сталь и алюминий составят 50%. Решение вступит в силу завтра", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.
По ее словам, американская металлургическая отрасль поддерживает этот шаг, поскольку он "позволит расширить производство и экспорт американской стали, произведенной рабочими США".
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Трамп пригрозил Канаде повышением пошлин на автомобили
17:37
 
ЭкономикаСШАКАНАДАДональд Трамп
 
 
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