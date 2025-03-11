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Повышение пошлин США на сталь и алюминий Канады вступит в силу 12 марта
Повышение пошлин США на сталь и алюминий Канады вступит в силу 12 марта - 11.03.2025, ПРАЙМ
Повышение пошлин США на сталь и алюминий Канады вступит в силу 12 марта
Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что повышение пошлин на импорт стали и алюминия из Канады до 50% вступит в силу в среду. | 11.03.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 11 мар – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что повышение пошлин на импорт стали и алюминия из Канады до 50% вступит в силу в среду. "Президент оценил ситуацию и считает себя обязанным отреагировать соответствующим образом в интересах американского народа. Поэтому он принял решение добавить 25% к действующим пошлинам. Теперь тарифы на сталь и алюминий составят 50%. Решение вступит в силу завтра", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге. По ее словам, американская металлургическая отрасль поддерживает этот шаг, поскольку он "позволит расширить производство и экспорт американской стали, произведенной рабочими США".
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Экономика, США, КАНАДА, Дональд Трамп
Повышение пошлин США на сталь и алюминий Канады вступит в силу 12 марта
Белый дом: повышение пошлин США на сталь и алюминий Канады до 50% вступит в силу 12 марта
ВАШИНГТОН, 11 мар – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что повышение пошлин на импорт стали и алюминия из Канады до 50% вступит в силу в среду.
"Президент оценил ситуацию и считает себя обязанным отреагировать соответствующим образом в интересах американского народа. Поэтому он принял решение добавить 25% к действующим пошлинам. Теперь тарифы на сталь и алюминий составят 50%. Решение вступит в силу завтра", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.
По ее словам, американская металлургическая отрасль поддерживает этот шаг, поскольку он "позволит расширить производство и экспорт американской стали, произведенной рабочими США".
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