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Повышение пошлин США на сталь и алюминий Канады вступит в силу 12 марта

Повышение пошлин США на сталь и алюминий Канады вступит в силу 12 марта - 11.03.2025, ПРАЙМ

Повышение пошлин США на сталь и алюминий Канады вступит в силу 12 марта

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что повышение пошлин на импорт стали и алюминия из Канады до 50% вступит в силу в среду. | 11.03.2025, ПРАЙМ

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ВАШИНГТОН, 11 мар – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что повышение пошлин на импорт стали и алюминия из Канады до 50% вступит в силу в среду. "Президент оценил ситуацию и считает себя обязанным отреагировать соответствующим образом в интересах американского народа. Поэтому он принял решение добавить 25% к действующим пошлинам. Теперь тарифы на сталь и алюминий составят 50%. Решение вступит в силу завтра", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге. По ее словам, американская металлургическая отрасль поддерживает этот шаг, поскольку он "позволит расширить производство и экспорт американской стали, произведенной рабочими США".

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сша, канада, дональд трамп