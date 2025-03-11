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Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье остаются в стационарах
Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье остаются в стационарах - 11.03.2025, ПРАЙМ
Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье остаются в стационарах
Шесть человек, которые пострадали при атаке украинских беспилотников на Московскую область, остаются в больницах, состояние одного пациента крайне тяжелое,... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T17:46+0300
2025-03-11T17:46+0300
2025-03-11T17:46+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Шесть человек, которые пострадали при атаке украинских беспилотников на Московскую область, остаются в больницах, состояние одного пациента крайне тяжелое, остальные находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил журналистам помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. "На стационарном лечении остаются 6 пострадавших, среди которых двое детей. Состояние одного пациента остается крайне тяжелым, остальные - в состоянии средней и легкой степени тяжести",- сказал он.Кузнецов уточнил, что оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
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московская область, минздрав
Происшествия, Московская область, Минздрав
Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье остаются в стационарах
Минздрав: шесть пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье остаются в стационарах
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Шесть человек, которые пострадали при атаке украинских беспилотников на Московскую область, остаются в больницах, состояние одного пациента крайне тяжелое, остальные находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил журналистам помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
"На стационарном лечении остаются 6 пострадавших, среди которых двое детей. Состояние одного пациента остается крайне тяжелым, остальные - в состоянии средней и легкой степени тяжести",- сказал он.
Кузнецов уточнил, что оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
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