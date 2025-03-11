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Пожар на танкере у Британии, предположительно, прекратился

Пожар на танкере у Британии, предположительно, прекратился - 11.03.2025, ПРАЙМ

Пожар на танкере у Британии, предположительно, прекратился

Возгорание на танкере Stena Immaculate, с которым столкнулся сухогруз Solong вблизи берегов Великобритании, вероятно, прекратился, заявил замминистра транспорта | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T17:41+0300

2025-03-11T17:41+0300

2025-03-11T17:41+0300

энергетика

великобритания

морские грузоперевозки

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Возгорание на танкере Stena Immaculate, с которым столкнулся сухогруз Solong вблизи берегов Великобритании, вероятно, прекратился, заявил замминистра транспорта Великобритании Майк Кейн. "Сегодня утром пожаротушение возобновилось, и я рад сообщить, что пожар на Stena Immaculate, по-видимому, потушен, но Solong продолжает гореть", - сказал он, выступая в палате общин. Трансляция велась на сайте парламента. Во вторник британская береговая охрана сообщала, что пожар на борту Solong продолжается, а на борту Stena Immaculate значительно уменьшился. Вокруг судов была установлена ограничительная зона в один километр. Сообщалось, что контейнеровоз в понедельник вечером отделился от танкера, после чего дрейфует в южном направлении под наблюдением береговой охраны. Как заявил позднее Кейн, Solong вряд ли останется на плаву. В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Британский депутат Грэм Стюарт заявил, что все члены экипажей двух судов были спасены, однако позднее компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды числится пропавшим. Позднее поисковая операция была прекращена, а пропавшего так и не удалось найти. Как заявил во вторник Кейн, пропавший моряк, скорее всего, погиб. Судоходная компания Crowley сообщила, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил. Компания - владелец сухогруза Ernst Russ заверила, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как сообщалось в СМИ.

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великобритания, морские грузоперевозки