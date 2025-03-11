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Задержанный в Приморье танкер Sagar Violet ушел в Китай - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Задержанный в Приморье танкер Sagar Violet ушел в Китай
Задержанный в Приморье танкер Sagar Violet ушел в Китай - 11.03.2025, ПРАЙМ
Задержанный в Приморье танкер Sagar Violet ушел в Китай
Иностранный танкер Sagar Violet под флагом Палау, который был задержан в Приморье из-за долгов российскому экипажу и проблем с продовольствием, покинул Находку... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T02:32+0300
2025-03-11T02:32+0300
бизнес
россия
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – ПРАЙМ. Иностранный танкер Sagar Violet под флагом Палау, который был задержан в Приморье из-за долгов российскому экипажу и проблем с продовольствием, покинул Находку и ушел в направлении Китая, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. "Судно Sagar Violet покинуло порт Находка направлением на Китай", - сказал Суханов. Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры 25 февраля рассказал РИА Новости, что проводится проверка соблюдения прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi (флаг Палау), которые жаловались на долги по зарплате и дефицит продуктов. Sagar Violet 6 марта задержали на рейде Находки до устранения нарушений, сообщал РИА Новости Суханов. Он отметил, что сумма долга морякам превысила 200 тысяч долларов. В понедельник он рассказал агентству, что морякам полностью выплатили долги, на борт привезли свежие продукты, также найдена замена членам экипажа, у которых завершились сроки контрактов. Задержание с танкера было снято.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ, Экономика
02:32 11.03.2025
 
Задержанный в Приморье танкер Sagar Violet ушел в Китай

Задержанный в Приморье танкер Sagar Violet покинул Находку и ушел в Китай

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – ПРАЙМ. Иностранный танкер Sagar Violet под флагом Палау, который был задержан в Приморье из-за долгов российскому экипажу и проблем с продовольствием, покинул Находку и ушел в направлении Китая, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
"Судно Sagar Violet покинуло порт Находка направлением на Китай", - сказал Суханов.
Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры 25 февраля рассказал РИА Новости, что проводится проверка соблюдения прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi (флаг Палау), которые жаловались на долги по зарплате и дефицит продуктов. Sagar Violet 6 марта задержали на рейде Находки до устранения нарушений, сообщал РИА Новости Суханов. Он отметил, что сумма долга морякам превысила 200 тысяч долларов. В понедельник он рассказал агентству, что морякам полностью выплатили долги, на борт привезли свежие продукты, также найдена замена членам экипажа, у которых завершились сроки контрактов. Задержание с танкера было снято.
 
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