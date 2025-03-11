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Задержанный в Приморье танкер Sagar Violet ушел в Китай

Задержанный в Приморье танкер Sagar Violet ушел в Китай - 11.03.2025, ПРАЙМ

Задержанный в Приморье танкер Sagar Violet ушел в Китай

Иностранный танкер Sagar Violet под флагом Палау, который был задержан в Приморье из-за долгов российскому экипажу и проблем с продовольствием, покинул Находку... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T02:32+0300

2025-03-11T02:32+0300

2025-03-11T02:32+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – ПРАЙМ. Иностранный танкер Sagar Violet под флагом Палау, который был задержан в Приморье из-за долгов российскому экипажу и проблем с продовольствием, покинул Находку и ушел в направлении Китая, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. "Судно Sagar Violet покинуло порт Находка направлением на Китай", - сказал Суханов. Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры 25 февраля рассказал РИА Новости, что проводится проверка соблюдения прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi (флаг Палау), которые жаловались на долги по зарплате и дефицит продуктов. Sagar Violet 6 марта задержали на рейде Находки до устранения нарушений, сообщал РИА Новости Суханов. Он отметил, что сумма долга морякам превысила 200 тысяч долларов. В понедельник он рассказал агентству, что морякам полностью выплатили долги, на борт привезли свежие продукты, также найдена замена членам экипажа, у которых завершились сроки контрактов. Задержание с танкера было снято.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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