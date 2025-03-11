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В Москве продают торговый центр на Кутузовском проспекте
В Москве продают торговый центр на Кутузовском проспекте - 11.03.2025, ПРАЙМ
В Москве продают торговый центр на Кутузовском проспекте
В Москве продают торговый центр "Времена года" на Кутузовском проспекте. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T09:50+0300
2025-03-11T09:50+0300
2025-03-11T09:50+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В Москве продают торговый центр "Времена года" на Кутузовском проспекте. Как сообщается на площадке организатора торгов Российского аукционного дома, ООО "Кэпитал Менеджмент" продает 100% в ООО "ВГ холдинг", которое контролирует ООО "Октан плюс альфа". На балансе последнего - торговый центр "Времена года" на 66 тысяч квадратных метров на западе Москвы. Также в составе лота - права требования Сбербанка к ООО "Октан плюс альфа". Начальная цена лота - почти 21,7 миллиарда рублей. Провести аукцион планируется 12 марта. Люксовый ТЦ "Времена года" построен в 2007 году Юрием Тюменцевым в партнерстве с "Патеро девелопментом" и "Марр капиталом" семьи экс-сенатора Ралифа Сафина. Затем комплекс продали за 500 миллионов долларов канадской Ivanhoe Cambridge и австрийской Europolis. В 2013 году его выкупил Romanov Property Holdings Fund, управлявшийся компанией Гагика Адибекяна и основателя "Тройки диалог" Рубена Варданяна. Позднее партнеры разделили бизнес, и торговый центр достался RD Group Адибекяна. В конце 2024 года комплекс перешел "Кэпитал менеджменту".
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москва, недвижимость, сбербанк, тц, россия, бизнес, аукцион, тц "времена года"
Экономика, МОСКВА, Недвижимость, Сбербанк, ТЦ, РОССИЯ, Бизнес, аукцион, ТЦ "Времена года"
В Москве продают торговый центр на Кутузовском проспекте
В Москве 12 марта проведут аукцион по продаже торгового центра "Времена года"
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В Москве продают торговый центр "Времена года" на Кутузовском проспекте.
Как сообщается на площадке организатора торгов Российского аукционного дома, ООО "Кэпитал Менеджмент" продает 100% в ООО "ВГ холдинг", которое контролирует ООО "Октан плюс альфа". На балансе последнего - торговый центр "Времена года" на 66 тысяч квадратных метров на западе Москвы. Также в составе лота - права требования Сбербанка к ООО "Октан плюс альфа".
Начальная цена лота - почти 21,7 миллиарда рублей. Провести аукцион планируется 12 марта.
Люксовый ТЦ "Времена года" построен в 2007 году Юрием Тюменцевым в партнерстве с "Патеро девелопментом" и "Марр капиталом" семьи экс-сенатора Ралифа Сафина. Затем комплекс продали за 500 миллионов долларов канадской Ivanhoe Cambridge и австрийской Europolis. В 2013 году его выкупил Romanov Property Holdings Fund, управлявшийся компанией Гагика Адибекяна и основателя "Тройки диалог" Рубена Варданяна. Позднее партнеры разделили бизнес, и торговый центр достался RD Group Адибекяна. В конце 2024 года комплекс перешел "Кэпитал менеджменту".
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