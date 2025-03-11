https://1prime.ru/20250311/prodazha-855660296.html

В Москве продают торговый центр на Кутузовском проспекте

В Москве продают торговый центр на Кутузовском проспекте - 11.03.2025, ПРАЙМ

В Москве продают торговый центр на Кутузовском проспекте

В Москве продают торговый центр "Времена года" на Кутузовском проспекте. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T09:50+0300

2025-03-11T09:50+0300

2025-03-11T09:50+0300

экономика

москва

недвижимость

сбербанк

тц

россия

бизнес

аукцион

тц "времена года"

https://cdnn.1prime.ru/img/84116/03/841160318_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5991303dafc0674d23a2690b86033719.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В Москве продают торговый центр "Времена года" на Кутузовском проспекте. Как сообщается на площадке организатора торгов Российского аукционного дома, ООО "Кэпитал Менеджмент" продает 100% в ООО "ВГ холдинг", которое контролирует ООО "Октан плюс альфа". На балансе последнего - торговый центр "Времена года" на 66 тысяч квадратных метров на западе Москвы. Также в составе лота - права требования Сбербанка к ООО "Октан плюс альфа". Начальная цена лота - почти 21,7 миллиарда рублей. Провести аукцион планируется 12 марта. Люксовый ТЦ "Времена года" построен в 2007 году Юрием Тюменцевым в партнерстве с "Патеро девелопментом" и "Марр капиталом" семьи экс-сенатора Ралифа Сафина. Затем комплекс продали за 500 миллионов долларов канадской Ivanhoe Cambridge и австрийской Europolis. В 2013 году его выкупил Romanov Property Holdings Fund, управлявшийся компанией Гагика Адибекяна и основателя "Тройки диалог" Рубена Варданяна. Позднее партнеры разделили бизнес, и торговый центр достался RD Group Адибекяна. В конце 2024 года комплекс перешел "Кэпитал менеджменту".

https://1prime.ru/20250306/elektroenergiya-855548891.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, недвижимость, сбербанк, тц, россия, бизнес, аукцион, тц "времена года"