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Госдума рассмотрит законопроект о борьбе с телефонными мошенниками
Госдума рассмотрит законопроект о борьбе с телефонными мошенниками - 11.03.2025, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит законопроект о борьбе с телефонными мошенниками
Госдума в приоритетном порядке до конца марта планирует рассмотреть законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, сообщил председатель... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T08:10+0300
2025-03-11T08:10+0300
2025-03-11T08:10+0300
госдума
технологии
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Госдума в приоритетном порядке до конца марта планирует рассмотреть законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Законопроект о противодействии интернет-мошенничеству рассмотрим в приоритетном порядке. Обсудить его в первом чтении, предварительно, (планируется - ред.) на следующей пленарной неделе, 18 марта", - сказал Володин журналистам. Он добавил, что "ГД планирует рассмотреть инициативу во втором и третьем чтениях до конца месяца". Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в феврале. Им предлагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, а также ввести обязательную маркировку звонков с отображением наименования организации.
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госдума, технологии
Госдума рассмотрит законопроект о борьбе с телефонными мошенниками
Володин: ГД до конца марта рассмотрит проект о борьбе с телефонными мошенниками
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Госдума в приоритетном порядке до конца марта планирует рассмотреть законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроект о противодействии интернет-мошенничеству рассмотрим в приоритетном порядке. Обсудить его в первом чтении, предварительно, (планируется - ред.) на следующей пленарной неделе, 18 марта", - сказал Володин журналистам. Он добавил, что "ГД планирует рассмотреть инициативу во втором и третьем чтениях до конца месяца".
Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в феврале. Им предлагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, а также ввести обязательную маркировку звонков с отображением наименования организации.
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