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В России выросла пропускная способность внутренних водных путей - 11.03.2025, ПРАЙМ
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В России выросла пропускная способность внутренних водных путей
В России выросла пропускная способность внутренних водных путей - 11.03.2025, ПРАЙМ
В России выросла пропускная способность внутренних водных путей
Пропускная способность внутренних водных путей в России за последние годы выросла почти на 12 миллионов тонн благодаря мерам, принятым органами государственной... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T13:43+0300
2025-03-11T13:43+0300
россия
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Пропускная способность внутренних водных путей в России за последние годы выросла почти на 12 миллионов тонн благодаря мерам, принятым органами государственной власти, сообщил начальник управления президента РФ по вопросам национальной морской политики, руководитель Совета по развитию и обеспечению морской деятельности РФ Сергей Вахруков. "Внутренние водные пути общей протяженностью свыше 101 тысячи километров расположены на территории 60 субъектов Российской Федерации. На них эксплуатируется 741 судоходное гидротехническое сооружение, более 600 причалов. За последние годы органами государственной власти были приняты меры по улучшению условий судоходства. Устранены лимитирующие участки протяженностью почти 10 тысяч километров. Благодаря этим мерам увеличена пропускная способность внутренних водных путей почти на 12 миллионов тонн", - сказал Вахруков, выступая на Совете по развитию и обеспечению морской деятельности, действующем в рамках Морской коллегии РФ. При этом он указал на ряд недостатков. В частности, имеет место потеря значительной части грузовой базы и снижение объемов перевозок. Если в 1980 году по отечественным рекам был перевезено почти 500 миллионов тонн грузов, то в 2024 году - только 90 миллионов тонн, почти в 10 раз сократились пассажирские перевозки, отметил Вахруков. "Темпы обновления речного флота отстают от темпов выбытия речных судов. Их средний возраст сейчас составляет около 40 лет. В этих условиях происходит отток высококвалифицированных специалистов, особенно из числа командного и рядового состава экипажей судов технического флота, гидротехников, а также работников по обслуживанию специального оборудования на судоходных гидротехнических сооружениях", - сказал он.
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РОССИЯ
13:43 11.03.2025
 
В России выросла пропускная способность внутренних водных путей

Пропускная способность водных путей России выросла почти на 12 миллионов тонн

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкБеломорско-Балтийский Канал
Беломорско-Балтийский Канал - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Пропускная способность внутренних водных путей в России за последние годы выросла почти на 12 миллионов тонн благодаря мерам, принятым органами государственной власти, сообщил начальник управления президента РФ по вопросам национальной морской политики, руководитель Совета по развитию и обеспечению морской деятельности РФ Сергей Вахруков.
"Внутренние водные пути общей протяженностью свыше 101 тысячи километров расположены на территории 60 субъектов Российской Федерации. На них эксплуатируется 741 судоходное гидротехническое сооружение, более 600 причалов. За последние годы органами государственной власти были приняты меры по улучшению условий судоходства. Устранены лимитирующие участки протяженностью почти 10 тысяч километров. Благодаря этим мерам увеличена пропускная способность внутренних водных путей почти на 12 миллионов тонн", - сказал Вахруков, выступая на Совете по развитию и обеспечению морской деятельности, действующем в рамках Морской коллегии РФ.
При этом он указал на ряд недостатков. В частности, имеет место потеря значительной части грузовой базы и снижение объемов перевозок. Если в 1980 году по отечественным рекам был перевезено почти 500 миллионов тонн грузов, то в 2024 году - только 90 миллионов тонн, почти в 10 раз сократились пассажирские перевозки, отметил Вахруков.
"Темпы обновления речного флота отстают от темпов выбытия речных судов. Их средний возраст сейчас составляет около 40 лет. В этих условиях происходит отток высококвалифицированных специалистов, особенно из числа командного и рядового состава экипажей судов технического флота, гидротехников, а также работников по обслуживанию специального оборудования на судоходных гидротехнических сооружениях", - сказал он.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
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12:33
 
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