Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поддержал идею расширить экспорт российских пеллет в Китай - 11.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250311/putin-855682690.html
Путин поддержал идею расширить экспорт российских пеллет в Китай
Путин поддержал идею расширить экспорт российских пеллет в Китай - 11.03.2025, ПРАЙМ
Путин поддержал идею расширить экспорт российских пеллет в Китай
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею губернатора Архангельской области Александра Цыбульского расширить экспорт российских пеллет в Китай, поручив... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T19:28+0300
2025-03-11T19:28+0300
энергетика
россия
китай
владимир путин
архангельская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855491216_0:170:3041:1880_1920x0_80_0_0_da1148c1eb9bd7303f04a845fd846fe6.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею губернатора Архангельской области Александра Цыбульского расширить экспорт российских пеллет в Китай, поручив проработать этот вопрос с партнёрами. Глава региона на встрече с Путиным во вторник поднял вопрос расширения сбыта пеллет на китайском рынке, где на сегодняшний день действуют ограничения на ввоз. Он попросил главу государства дать поручение, чтобы поднять этот вопрос на межправительственном уровне. По словам Цыбульского, решение вопроса позволило бы открыть для региона "очень перспективный рынок". При этом губернатор Архангельской области добавил, что ранее глава государства давал поручение смотреть "на внутренний рынок". "На внутренний рынок. Но и с партнёрами тоже надо проработать", - отреагировал Путин. Пеллеты – это топливные гранулы, получаемые из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. Используются в качестве отопительного материала.
https://1prime.ru/20250214/eksport-854931488.html
китай
архангельская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855491216_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_5851a6ce1797a399c83e3846c028f388.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, владимир путин, архангельская область
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Архангельская область
19:28 11.03.2025
 
Путин поддержал идею расширить экспорт российских пеллет в Китай

Путин поддержал идею Цыбульского расширить экспорт российских пеллет в Китай

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с первым замгубернатора Новгородской области А. Дроновым
Президент Владимир Путин провел встречу с первым замгубернатора Новгородской области А. Дроновым
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею губернатора Архангельской области Александра Цыбульского расширить экспорт российских пеллет в Китай, поручив проработать этот вопрос с партнёрами.
Глава региона на встрече с Путиным во вторник поднял вопрос расширения сбыта пеллет на китайском рынке, где на сегодняшний день действуют ограничения на ввоз. Он попросил главу государства дать поручение, чтобы поднять этот вопрос на межправительственном уровне. По словам Цыбульского, решение вопроса позволило бы открыть для региона "очень перспективный рынок". При этом губернатор Архангельской области добавил, что ранее глава государства давал поручение смотреть "на внутренний рынок".
"На внутренний рынок. Но и с партнёрами тоже надо проработать", - отреагировал Путин.
Пеллеты – это топливные гранулы, получаемые из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. Используются в качестве отопительного материала.
!Район Пудун в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Москва нарастила экспорт пищевой продукции в Китай
14 февраля, 11:42
 
ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙВладимир ПутинАрхангельская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала