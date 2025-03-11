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Путин поддержал идею расширить экспорт российских пеллет в Китай

Путин поддержал идею расширить экспорт российских пеллет в Китай - 11.03.2025, ПРАЙМ

Путин поддержал идею расширить экспорт российских пеллет в Китай

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею губернатора Архангельской области Александра Цыбульского расширить экспорт российских пеллет в Китай, поручив... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T19:28+0300

2025-03-11T19:28+0300

2025-03-11T19:28+0300

энергетика

россия

китай

владимир путин

архангельская область

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею губернатора Архангельской области Александра Цыбульского расширить экспорт российских пеллет в Китай, поручив проработать этот вопрос с партнёрами. Глава региона на встрече с Путиным во вторник поднял вопрос расширения сбыта пеллет на китайском рынке, где на сегодняшний день действуют ограничения на ввоз. Он попросил главу государства дать поручение, чтобы поднять этот вопрос на межправительственном уровне. По словам Цыбульского, решение вопроса позволило бы открыть для региона "очень перспективный рынок". При этом губернатор Архангельской области добавил, что ранее глава государства давал поручение смотреть "на внутренний рынок". "На внутренний рынок. Но и с партнёрами тоже надо проработать", - отреагировал Путин. Пеллеты – это топливные гранулы, получаемые из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. Используются в качестве отопительного материала.

https://1prime.ru/20250214/eksport-854931488.html

китай

архангельская область

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россия, китай, владимир путин, архангельская область