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"Шаг к капитуляции". В Раде назвали главного врага Украины
"Шаг к капитуляции". В Раде назвали главного врага Украины - 11.03.2025, ПРАЙМ
"Шаг к капитуляции". В Раде назвали главного врага Украины
Украинский парламентарий Марьяна Безуглая выразила опасения по поводу переговоров Украины с США, заявив, что любые подписанные соглашения в текущих условиях... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T08:43+0300
2025-03-11T08:43+0300
2025-03-11T08:45+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Украинский парламентарий Марьяна Безуглая выразила опасения по поводу переговоров Украины с США, заявив, что любые подписанные соглашения в текущих условиях могут быть восприняты как шаг к капитуляции. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что американская делегация на встрече в Саудовской Аравии намерена выяснить, готова ли Украина пойти "на материальные уступки" России. Один из источников агентства подчеркнул, что США хотят увидеть, заинтересованы ли украинцы "не просто в мире, а в реалистичном мире". Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии. "Не ждите ничего от переговоров - должны вынужденно привыкнуть воспринимать власть США как нашего врага и союзника России", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Она выразила опасение, что любая подпись Украины при текущих обстоятельствах будут восприняты как "шаг к капитуляции".
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сша, украина, рада
Политика, США, УКРАИНА, Рада
"Шаг к капитуляции". В Раде назвали главного врага Украины
Депутат Безуглая призвала привыкнуть воспринимать власть США как врага Украины
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Украинский парламентарий Марьяна Безуглая выразила опасения по поводу переговоров Украины с США, заявив, что любые подписанные соглашения в текущих условиях могут быть восприняты как шаг к капитуляции.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что американская делегация на встрече в Саудовской Аравии намерена выяснить, готова ли Украина пойти "на материальные уступки" России. Один из источников агентства подчеркнул, что США хотят увидеть, заинтересованы ли украинцы "не просто в мире, а в реалистичном мире". Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.
"Не ждите ничего от переговоров - должны вынужденно привыкнуть воспринимать власть США как нашего врага и союзника России", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Она выразила опасение, что любая подпись Украины при текущих обстоятельствах будут восприняты как "шаг к капитуляции".
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