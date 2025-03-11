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Рада провалила голосование о вызове главы МИД с отчетом о переговорах с США

Рада провалила голосование о вызове главы МИД с отчетом о переговорах с США - 11.03.2025, ПРАЙМ

Рада провалила голосование о вызове главы МИД с отчетом о переговорах с США

Верховная рада Украины на заседании во вторник не набрала необходимое количество голосов для вызова в парламент министра иностранных дел страны Андрея Сибиги... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T14:31+0300

2025-03-11T14:31+0300

2025-03-11T14:33+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Верховная рада Украины на заседании во вторник не набрала необходимое количество голосов для вызова в парламент министра иностранных дел страны Андрея Сибиги для отчета о переговорах с американской делегацией в Джидде, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко*.Ранее во вторник МИД Украины сообщил, что в Саудовской Аравии началась встреча украинской делегации с представителями США. Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии. "Предложил вызвать главу МИД Сибигу. Он сейчас на очень важных переговорах в Саудовской Аравии. Очень хочется услышать важные детали. И очень не хочется узнавать об этом из зарубежных СМИ... (Депутаты от партии - ред.) "Слуга( народа - ред.)" и ОПЗЖ, как всегда, (голосование - ред.) провалили", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. По его данным, только 115 парламентариев проголосовали "за" вызов Сибиги в парламент.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

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общество , украина, сша