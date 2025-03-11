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США и Украина договорились заключить соглашение о разработке ресурсов - 11.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США и Украина договорились заключить соглашение о разработке ресурсов
США и Украина договорились заключить соглашение о разработке ресурсов - 11.03.2025, ПРАЙМ
США и Украина договорились заключить соглашение о разработке ресурсов
США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов, говорится в совместном заявлении по итогам встречи... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T21:54+0300
2025-03-11T21:54+0300
экономика
украина
сша
дональд трамп
редкоземельные элементы
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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов, говорится в совместном заявлении по итогам встречи украинской и американской делегаций, которое опубликовал офис Владимира Зеленского. "Президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины", - говорится в тексте совместного заявления. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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украина, сша, дональд трамп, редкоземельные элементы, полезные ископаемые
Экономика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, редкоземельные элементы, полезные ископаемые
21:54 11.03.2025
 
США и Украина договорились заключить соглашение о разработке ресурсов

США и Украина договорились заключить соглашение о разработке украинских ресурсов

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов, говорится в совместном заявлении по итогам встречи украинской и американской делегаций, которое опубликовал офис Владимира Зеленского.
"Президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины", - говорится в тексте совместного заявления.
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
США хотят прекращения огня на Украине, ждут ответа России, заявил Рубио
21:37
 
ЭкономикаУКРАИНАСШАДональд Трампредкоземельные элементыполезные ископаемые
 
 
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