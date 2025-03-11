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Росреестр объяснил правила начисления налога на хозпостройки
Росреестр объяснил правила начисления налога на хозпостройки - 11.03.2025, ПРАЙМ
Росреестр объяснил правила начисления налога на хозпостройки
В России не вводился новый налог на хозпостройки на дачных участках, сообщила пресс-служба Росреестра. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T11:16+0300
2025-03-11T11:16+0300
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росреестр
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В России не вводился новый налог на хозпостройки на дачных участках, сообщила пресс-служба Росреестра. Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что с 1 марта в России якобы ввели обязательный налог на отдельные капитальные строения, расположенные на территории дачных участков: дома, бани, гаражи и так далее. В частности, утверждалось, что объекты с капитальным фундаментом необходимо зарегистрировать в Росреестре, иначе Федеральная налоговая служба сама назначит налог и штраф за уклонение от декларирования. "Данные сообщения не соответствуют действительности", - подчеркивается в сообщении ведомства. Как указывается в нем, с 1 марта вступили в силу два федеральных закона, один из которых касается освоения земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков, и устанавливает сроки, когда нужно приступить к их использованию, а второй вводит принцип "построил – оформи", в соответствии с ним эксплуатировать построенные здания и сооружения можно только после возникновения прав на них. Согласно этим законам, на подготовку земельного участка к использованию отводится три года, а также определено, что при строительстве или реконструкции гаражей и хозпостроек на участках, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства, подготавливать проектную документацию не требуется. "Данные федеральные законы не предусматривают введение новых налогов в отношении объектов капитального строительства, новых методов их исчисления, а также новых видов ответственности либо штрафов за неиспользование земельных участков. Порядок налогообложения хозпостроек был установлен Налоговым кодексом ранее и действует без изменений", - говорится в сообщении.
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росреестр, недвижимость
Росреестр объяснил правила начисления налога на хозпостройки
Росреестр: в России не вводился новый налог на хозпостройки на дачных участках
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В России не вводился новый налог на хозпостройки на дачных участках, сообщила пресс-служба Росреестра.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что с 1 марта в России якобы ввели обязательный налог на отдельные капитальные строения, расположенные на территории дачных участков: дома, бани, гаражи и так далее. В частности, утверждалось, что объекты с капитальным фундаментом необходимо зарегистрировать в Росреестре, иначе Федеральная налоговая служба сама назначит налог и штраф за уклонение от декларирования.
"Данные сообщения не соответствуют действительности", - подчеркивается в сообщении ведомства.
Как указывается в нем, с 1 марта вступили в силу два федеральных закона, один из которых касается освоения земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков, и устанавливает сроки, когда нужно приступить к их использованию, а второй вводит принцип "построил – оформи", в соответствии с ним эксплуатировать построенные здания и сооружения можно только после возникновения прав на них.
Согласно этим законам, на подготовку земельного участка к использованию отводится три года, а также определено, что при строительстве или реконструкции гаражей и хозпостроек на участках, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства, подготавливать проектную документацию не требуется.
"Данные федеральные законы не предусматривают введение новых налогов в отношении объектов капитального строительства, новых методов их исчисления, а также новых видов ответственности либо штрафов за неиспользование земельных участков. Порядок налогообложения хозпостроек был установлен Налоговым кодексом ранее и действует без изменений", - говорится в сообщении.
Юрист рассказала о новом порядке подачи документов в Росреестр с 1 марта