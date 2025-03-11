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Россия нарастила закупки какао-бобов у Эквадора до исторического максимума - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Россия нарастила закупки какао-бобов у Эквадора до исторического максимума
Россия нарастила закупки какао-бобов у Эквадора до исторического максимума - 11.03.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила закупки какао-бобов у Эквадора до исторического максимума
Россия по итогам прошлого года нарастила закупки какао-бобов у Эквадора до исторического максимума в условиях скачка цен на них и проблем с поставками из... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T05:15+0300
2025-03-11T05:15+0300
экономика
россия
бизнес
эквадор
москва
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года нарастила закупки какао-бобов у Эквадора до исторического максимума в условиях скачка цен на них и проблем с поставками из традиционных центров выращивания, следует из анализа РИА Новости данных эквадорской статслужбы. Какао-бобы в прошлом году подорожали на мировых биржах на 181%. Основная причина роста цен - опасения дефицита из-за того, что фермеры из западноафриканских стран еще не закрыли "долги" по прошлогодним контрактам, а новый урожай под угрозой из-за плохой погоды и болезни деревьев. На этом фоне Россия нарастила ввоз сырья для шоколада из Эквадора втрое - до 5,4 тысячи тонн с 1,8 тысячи годом ранее. Стоимость импорта при этом выросла в шесть с половиной раз, до 37 миллионов долларов. Как в абсолютном, так и в денежном выражении поставки стали рекордными для двусторонней торговли. Одновременно вырос и эквадорский экспорт шоколадной продукции в Россию, хотя и не так значительно: в физическом значении - в 1,7 раза, до 42,8 тонн, а в денежном - почти вчетверо, до 493,3 тысячи долларов.
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россия, бизнес, эквадор, москва
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ЭКВАДОР, МОСКВА
05:15 11.03.2025
 
Россия нарастила закупки какао-бобов у Эквадора до исторического максимума

Россия нарастила закупки какао-бобов у Эквадора до исторического максимума

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года нарастила закупки какао-бобов у Эквадора до исторического максимума в условиях скачка цен на них и проблем с поставками из традиционных центров выращивания, следует из анализа РИА Новости данных эквадорской статслужбы.
Какао-бобы в прошлом году подорожали на мировых биржах на 181%. Основная причина роста цен - опасения дефицита из-за того, что фермеры из западноафриканских стран еще не закрыли "долги" по прошлогодним контрактам, а новый урожай под угрозой из-за плохой погоды и болезни деревьев.
На этом фоне Россия нарастила ввоз сырья для шоколада из Эквадора втрое - до 5,4 тысячи тонн с 1,8 тысячи годом ранее. Стоимость импорта при этом выросла в шесть с половиной раз, до 37 миллионов долларов. Как в абсолютном, так и в денежном выражении поставки стали рекордными для двусторонней торговли.
Одновременно вырос и эквадорский экспорт шоколадной продукции в Россию, хотя и не так значительно: в физическом значении - в 1,7 раза, до 42,8 тонн, а в денежном - почти вчетверо, до 493,3 тысячи долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесЭКВАДОРМОСКВА
 
 
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