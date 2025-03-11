https://1prime.ru/20250311/rossija-855654028.html

Россия нарастила закупки какао-бобов у Эквадора до исторического максимума

Россия нарастила закупки какао-бобов у Эквадора до исторического максимума - 11.03.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила закупки какао-бобов у Эквадора до исторического максимума

Россия по итогам прошлого года нарастила закупки какао-бобов у Эквадора до исторического максимума в условиях скачка цен на них и проблем с поставками из... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T05:15+0300

2025-03-11T05:15+0300

2025-03-11T05:15+0300

экономика

россия

бизнес

эквадор

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855654028.jpg?1741659307

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года нарастила закупки какао-бобов у Эквадора до исторического максимума в условиях скачка цен на них и проблем с поставками из традиционных центров выращивания, следует из анализа РИА Новости данных эквадорской статслужбы. Какао-бобы в прошлом году подорожали на мировых биржах на 181%. Основная причина роста цен - опасения дефицита из-за того, что фермеры из западноафриканских стран еще не закрыли "долги" по прошлогодним контрактам, а новый урожай под угрозой из-за плохой погоды и болезни деревьев. На этом фоне Россия нарастила ввоз сырья для шоколада из Эквадора втрое - до 5,4 тысячи тонн с 1,8 тысячи годом ранее. Стоимость импорта при этом выросла в шесть с половиной раз, до 37 миллионов долларов. Как в абсолютном, так и в денежном выражении поставки стали рекордными для двусторонней торговли. Одновременно вырос и эквадорский экспорт шоколадной продукции в Россию, хотя и не так значительно: в физическом значении - в 1,7 раза, до 42,8 тонн, а в денежном - почти вчетверо, до 493,3 тысячи долларов.

эквадор

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, эквадор, москва