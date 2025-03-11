https://1prime.ru/20250311/rossijane-855654339.html

Россияне в преддверии 8 марта пользовались сайтами для знакомств

Россияне в преддверии 8 марта пользовались сайтами для знакомств - 11.03.2025, ПРАЙМ

Россияне в преддверии 8 марта пользовались сайтами для знакомств

Россияне в преддверии 8 марта пользовались сайтами для знакомств на 15% чаще обычного, при этом больше всего подобные сервисы были популярны у мужчин, выяснили... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T05:45+0300

2025-03-11T05:45+0300

2025-03-11T05:45+0300

бизнес

общество

россия

москва

билайн

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855654339.jpg?1741661122

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россияне в преддверии 8 марта пользовались сайтами для знакомств на 15% чаще обычного, при этом больше всего подобные сервисы были популярны у мужчин, выяснили для РИА Новости специалисты исследовательского сервиса "Билайн.аналитика". "Трафик на популярные сервисы для онлайн знакомств (Mamba, Teamo, "VK Знакомства", "Знакомства mail.ru", Rusdate, Pure, Loveplanet) в преддверии международного женского дня вырос в среднем на 15%", - говорится в сообщении. Отмечается, что больше всего подобными приложениями пользовались мужчины, а самая популярная возрастная категория от 35 до 45 лет. На российском рынке присутствуют приложения для знакомств Mamba, "VK Знакомства", "ОК Знакомства", InParty, SkyLove, Tandem, Random Coffee и другие.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, москва, билайн