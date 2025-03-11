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Россияне в преддверии 8 марта пользовались сайтами для знакомств - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Россияне в преддверии 8 марта пользовались сайтами для знакомств
Россияне в преддверии 8 марта пользовались сайтами для знакомств - 11.03.2025, ПРАЙМ
Россияне в преддверии 8 марта пользовались сайтами для знакомств
Россияне в преддверии 8 марта пользовались сайтами для знакомств на 15% чаще обычного, при этом больше всего подобные сервисы были популярны у мужчин, выяснили... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T05:45+0300
2025-03-11T05:45+0300
бизнес
общество
россия
москва
билайн
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россияне в преддверии 8 марта пользовались сайтами для знакомств на 15% чаще обычного, при этом больше всего подобные сервисы были популярны у мужчин, выяснили для РИА Новости специалисты исследовательского сервиса "Билайн.аналитика". "Трафик на популярные сервисы для онлайн знакомств (Mamba, Teamo, "VK Знакомства", "Знакомства mail.ru", Rusdate, Pure, Loveplanet) в преддверии международного женского дня вырос в среднем на 15%", - говорится в сообщении. Отмечается, что больше всего подобными приложениями пользовались мужчины, а самая популярная возрастная категория от 35 до 45 лет. На российском рынке присутствуют приложения для знакомств Mamba, "VK Знакомства", "ОК Знакомства", InParty, SkyLove, Tandem, Random Coffee и другие.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, москва, билайн
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Билайн
05:45 11.03.2025
 
Россияне в преддверии 8 марта пользовались сайтами для знакомств

"Билайн.аналитика": россияне в преддверии 8 марта пользовались сайтами для знакомств

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россияне в преддверии 8 марта пользовались сайтами для знакомств на 15% чаще обычного, при этом больше всего подобные сервисы были популярны у мужчин, выяснили для РИА Новости специалисты исследовательского сервиса "Билайн.аналитика".
"Трафик на популярные сервисы для онлайн знакомств (Mamba, Teamo, "VK Знакомства", "Знакомства mail.ru", Rusdate, Pure, Loveplanet) в преддверии международного женского дня вырос в среднем на 15%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего подобными приложениями пользовались мужчины, а самая популярная возрастная категория от 35 до 45 лет.
На российском рынке присутствуют приложения для знакомств Mamba, "VK Знакомства", "ОК Знакомства", InParty, SkyLove, Tandem, Random Coffee и другие.
 
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