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В "Русском стандарте" рассказали, сколько россияне тратят в выходные - 11.03.2025, ПРАЙМ
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В "Русском стандарте" рассказали, сколько россияне тратят в выходные
В "Русском стандарте" рассказали, сколько россияне тратят в выходные - 11.03.2025, ПРАЙМ
В "Русском стандарте" рассказали, сколько россияне тратят в выходные
Супермаркеты лидируют по числу покупок у россиян в выходные дни минувшей зимой, а средний чек вырос на 3% - до 891 рубля с 865 рублей годом ранее, говорится в... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T07:03+0300
2025-03-11T07:03+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Супермаркеты лидируют по числу покупок у россиян в выходные дни минувшей зимой, а средний чек вырос на 3% - до 891 рубля с 865 рублей годом ранее, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. Аналитики изучили все покупки по картам банка в выходные дни с декабря 2024-го по февраль 2025 года, а также с декабря 2023-го по февраль 2024 года в супермаркетах, кафе, магазинах одежды и обуви, магазинах косметики, парикмахерских и салонах красоты. "По данным банка, супермаркеты, где сегодня можно купить практически все (от продуктов до бытовой техники), лидируют по числу покупок по картам в обозреваемой пятерке трат. В выходные дни зимы 2024-2025 года ... средний чек покупки в супермаркете вырос до 891 рубля с 865 рублей годом ранее", - говорится в материалах. Указывается, что мужчины в этой категории лидируют по числу покупок, на них пришлось 52%, а на женщин – 48%. Отмечается, что на второй позиции рейтинга трат по субботам и воскресеньям по картам банка оказались кафе, а средний чек по выходным этой зимой здесь вырос до 803 рублей с 757 рублей годом ранее. Походы в кафе в этот период также чаще оплачивали мужчины, чем женщины (58% против 42%, соответственно). "Третье место – у обновления гардероба по выходным. Кстати, именно здесь оказались самые высокие средние чеки по картам банка по субботам и воскресеньям среди самых популярных категорий трат в эти дни... По выходным минувшей зимой средний чек в магазинах одежды и обуви составил 7 264 рубля, он вырос относительно зимы 2023-2024, когда был 6 407 рублей", - рассказали аналитики. Отмечается, что по числу покупок в магазинах одежды и обуви лидируют женщины – 58% против 42% у мужчин. Четвертая строчка рейтинга – у магазинов косметики и парфюмерии, указывается в исследовании. Средний чек одной покупки немного увеличился и составил 2 650 рублей (годом ранее он был 2633 рубля). На долю женщин здесь пришлось 69% покупок, тогда как на мужчин - 31%. Согласно данным банка, пятая строчка рейтинга популярных трат по субботам и воскресеньям зимой – у салонов красоты и парикмахерских. Средний чек платежа по картам вырос и составил 3 116 рублей (годом ранее он был 2 887 рублей). Также отмечается, что 52% платежей за эти услуги по субботам и воскресеньям минувшей зимой пришлось на женщин, а 48% – на мужчин.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
07:03 11.03.2025
 
В "Русском стандарте" рассказали, сколько россияне тратят в выходные

"Русский стандарт": супермаркеты лидируют по числу покупок у россиян в выходные

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Супермаркеты лидируют по числу покупок у россиян в выходные дни минувшей зимой, а средний чек вырос на 3% - до 891 рубля с 865 рублей годом ранее, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости.
Аналитики изучили все покупки по картам банка в выходные дни с декабря 2024-го по февраль 2025 года, а также с декабря 2023-го по февраль 2024 года в супермаркетах, кафе, магазинах одежды и обуви, магазинах косметики, парикмахерских и салонах красоты.
"По данным банка, супермаркеты, где сегодня можно купить практически все (от продуктов до бытовой техники), лидируют по числу покупок по картам в обозреваемой пятерке трат. В выходные дни зимы 2024-2025 года ... средний чек покупки в супермаркете вырос до 891 рубля с 865 рублей годом ранее", - говорится в материалах.
Указывается, что мужчины в этой категории лидируют по числу покупок, на них пришлось 52%, а на женщин – 48%.
Отмечается, что на второй позиции рейтинга трат по субботам и воскресеньям по картам банка оказались кафе, а средний чек по выходным этой зимой здесь вырос до 803 рублей с 757 рублей годом ранее. Походы в кафе в этот период также чаще оплачивали мужчины, чем женщины (58% против 42%, соответственно).
"Третье место – у обновления гардероба по выходным. Кстати, именно здесь оказались самые высокие средние чеки по картам банка по субботам и воскресеньям среди самых популярных категорий трат в эти дни... По выходным минувшей зимой средний чек в магазинах одежды и обуви составил 7 264 рубля, он вырос относительно зимы 2023-2024, когда был 6 407 рублей", - рассказали аналитики.
Отмечается, что по числу покупок в магазинах одежды и обуви лидируют женщины – 58% против 42% у мужчин.
Четвертая строчка рейтинга – у магазинов косметики и парфюмерии, указывается в исследовании. Средний чек одной покупки немного увеличился и составил 2 650 рублей (годом ранее он был 2633 рубля). На долю женщин здесь пришлось 69% покупок, тогда как на мужчин - 31%.
Согласно данным банка, пятая строчка рейтинга популярных трат по субботам и воскресеньям зимой – у салонов красоты и парикмахерских. Средний чек платежа по картам вырос и составил 3 116 рублей (годом ранее он был 2 887 рублей). Также отмечается, что 52% платежей за эти услуги по субботам и воскресеньям минувшей зимой пришлось на женщин, а 48% – на мужчин.
 
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