https://1prime.ru/20250311/rubl-855667942.html

Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже после полудня

Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже после полудня - 11.03.2025, ПРАЙМ

Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже после полудня

Курс рубля во вторник после полудня перешел к росту против юаня: китайская валюта закрепляется ниже ключевого уровня 12 рублей, следует из данных Московской... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T12:50+0300

2025-03-11T12:50+0300

2025-03-11T12:50+0300

экономика

москва

рынки

владислав антонов

рубль

юань

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/02/852555571_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_d3ca2a733a60fd0fe0e30e9aa042c2d1.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник после полудня перешел к росту против юаня: китайская валюта закрепляется ниже ключевого уровня 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.41 мск терял 5 копеек, до 11,83 рубля, дневной диапазон составляет 11,81-11,95 рубля. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 4,8 миллиарда юаней. Сильная поддержка по курсу юаня лежит в районе 11,6 рубля, и для более мощного укрепления российской валюты нужен геополитический позитив, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Основной триггер для рубля - надежды на появление хороших новостей из Саудовской Аравии на этой неделе, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Там должны пройти переговоры между США и Украиной. Биржи рассчитывают на факты скорого "потепления" отношений между РФ и Западом", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250311/investitsii-855667797.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, рынки, владислав антонов, рубль, юань, мосбиржа