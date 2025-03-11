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Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже после полудня - 11.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250311/rubl-855667942.html
Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже после полудня
Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже после полудня - 11.03.2025, ПРАЙМ
Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже после полудня
Курс рубля во вторник после полудня перешел к росту против юаня: китайская валюта закрепляется ниже ключевого уровня 12 рублей, следует из данных Московской... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T12:50+0300
2025-03-11T12:50+0300
экономика
москва
рынки
владислав антонов
рубль
юань
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник после полудня перешел к росту против юаня: китайская валюта закрепляется ниже ключевого уровня 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.41 мск терял 5 копеек, до 11,83 рубля, дневной диапазон составляет 11,81-11,95 рубля. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 4,8 миллиарда юаней. Сильная поддержка по курсу юаня лежит в районе 11,6 рубля, и для более мощного укрепления российской валюты нужен геополитический позитив, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Основной триггер для рубля - надежды на появление хороших новостей из Саудовской Аравии на этой неделе, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Там должны пройти переговоры между США и Украиной. Биржи рассчитывают на факты скорого "потепления" отношений между РФ и Западом", - добавляет он.
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москва, рынки, владислав антонов, рубль, юань, мосбиржа
Экономика, МОСКВА, Рынки, Владислав Антонов, рубль, юань, Мосбиржа
12:50 11.03.2025
 
Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже после полудня

Курс рубля перешел к росту против юаня во вторник

© Фото : Пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© Фото : Пресс-служба Мосбиржи
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник после полудня перешел к росту против юаня: китайская валюта закрепляется ниже ключевого уровня 12 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.41 мск терял 5 копеек, до 11,83 рубля, дневной диапазон составляет 11,81-11,95 рубля. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 4,8 миллиарда юаней.
Сильная поддержка по курсу юаня лежит в районе 11,6 рубля, и для более мощного укрепления российской валюты нужен геополитический позитив, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Основной триггер для рубля - надежды на появление хороших новостей из Саудовской Аравии на этой неделе, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Там должны пройти переговоры между США и Украиной. Биржи рассчитывают на факты скорого "потепления" отношений между РФ и Западом", - добавляет он.
Документы - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
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ЭкономикаМОСКВАРынкиВладислав АнтоноврубльюаньМосбиржа
 
 
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