https://1prime.ru/20250311/rubl-855676246.html
Рубль растет против юаня на Мосбирже, обновляя максимумы за две недели
Рубль растет против юаня на Мосбирже, обновляя максимумы за две недели - 11.03.2025, ПРАЙМ
Рубль растет против юаня на Мосбирже, обновляя максимумы за две недели
Курс рубля во вторник растет против юаня третью сессию подряд, китайская валюта обновляет минимум с 26 февраля, следует из данных Московской биржи и... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T16:18+0300
2025-03-11T16:18+0300
2025-03-11T16:18+0300
экономика
рынки
торги
райффайзенбанк
"бкс мир инвестиций"
рубль
юань
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_a88448aa87ca2c9c6cd2dba3ca81e755.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник растет против юаня третью сессию подряд, китайская валюта обновляет минимум с 26 февраля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.05 мск снижался на 9 копеек, до 11,79 рубля. Снижение составило 0,7%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,72-11,95 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 9 миллиардов юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,6 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,339 против 7,232 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,5%. На форексе доллар котируется по 85,28 рубля. РУБЛЬ ИДЕТ ВВЕРХ Рубль против юаня во вторник торгуется в плюсе на Мосбирже. При этом плавное снижение курса юаня отмечается третью сессию подряд и привело его к минимуму за две недели. "Предложение иностранной валюты остается избыточным, в том числе со стороны инвесторов, переводящих средства из валютных активов в рублевые, которые выглядят перспективнее на фоне возможного улучшения для России геополитической обстановки", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,08% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,09% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.57 мск росла на 1%, до 70 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 103,4 пункта. ПРОГНОЗЫ Не исключено, что укреплению рубля способствуют покупки ОФЗ нерезидентами: из рекордного объема размещений в феврале (672 миллиарда рублей) 6,4% было куплено иностранными участниками (на 43 миллиарда), отмечают аналитики Райффайзенбанка. "За последние кварталы это самый большой приток средств нерезидентов. Умеренно-позитивное развитие геополитичеcкой ситуации в последнее время увеличивают шансы на более устойчивое укрепление рубля. Однако мы по-прежнему сохраняем консерватизм в своих оценках, предполагая, что рубль все же уйдет к более слабым уровням. Вряд ли существенных результатов в переговорах удастся добиться быстро. Фундаментальная поддержка рубля в этом году по мере сокращения торгового баланса будет ослабевать", - говорят в банке. Пока же юань быстро пробил вниз ближайшую поддержку в виде области 11,85–11,87 рубля, и следующей целью снижения может стать девятимесячный минимум 11,62 рубля, оценивает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Ранее от данной отметки котировки несколько раз сильно отскакивали вверх", - добавляет он.
https://1prime.ru/20250311/dollar-855674461.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b554e3021ccd94d81fc5fa69967b9574.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, торги, райффайзенбанк, "бкс мир инвестиций", рубль, юань, мосбиржа
Экономика, Рынки, Торги, Райффайзенбанк, "БКС Мир инвестиций", рубль, юань, Мосбиржа
Рубль растет против юаня на Мосбирже, обновляя максимумы за две недели
Курс рубля против юаня продолжает расти во вторник, обновляя максимум с 26 февраля
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник растет против юаня третью сессию подряд, китайская валюта обновляет минимум с 26 февраля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.05 мск снижался на 9 копеек, до 11,79 рубля. Снижение составило 0,7%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,72-11,95 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 9 миллиардов юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,6 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,339 против 7,232 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,5%. На форексе доллар котируется по 85,28 рубля.
Рубль против юаня во вторник торгуется в плюсе на Мосбирже. При этом плавное снижение курса юаня отмечается третью сессию подряд и привело его к минимуму за две недели.
"Предложение иностранной валюты остается избыточным, в том числе со стороны инвесторов, переводящих средства из валютных активов в рублевые, которые выглядят перспективнее на фоне возможного улучшения для России геополитической обстановки", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,08% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,09% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.57 мск росла на 1%, до 70 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 103,4 пункта.
Не исключено, что укреплению рубля способствуют покупки ОФЗ нерезидентами: из рекордного объема размещений в феврале (672 миллиарда рублей) 6,4% было куплено иностранными участниками (на 43 миллиарда), отмечают аналитики Райффайзенбанка.
"За последние кварталы это самый большой приток средств нерезидентов. Умеренно-позитивное развитие геополитичеcкой ситуации в последнее время увеличивают шансы на более устойчивое укрепление рубля. Однако мы по-прежнему сохраняем консерватизм в своих оценках, предполагая, что рубль все же уйдет к более слабым уровням. Вряд ли существенных результатов в переговорах удастся добиться быстро. Фундаментальная поддержка рубля в этом году по мере сокращения торгового баланса будет ослабевать", - говорят в банке.
Пока же юань быстро пробил вниз ближайшую поддержку в виде области 11,85–11,87 рубля, и следующей целью снижения может стать девятимесячный минимум 11,62 рубля, оценивает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Ранее от данной отметки котировки несколько раз сильно отскакивали вверх", - добавляет он.
Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей