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Рубль растет против юаня на Мосбирже, обновляя максимумы за две недели - 11.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250311/rubl-855676246.html
Рубль растет против юаня на Мосбирже, обновляя максимумы за две недели
Рубль растет против юаня на Мосбирже, обновляя максимумы за две недели - 11.03.2025, ПРАЙМ
Рубль растет против юаня на Мосбирже, обновляя максимумы за две недели
Курс рубля во вторник растет против юаня третью сессию подряд, китайская валюта обновляет минимум с 26 февраля, следует из данных Московской биржи и... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T16:18+0300
2025-03-11T16:18+0300
экономика
рынки
торги
райффайзенбанк
"бкс мир инвестиций"
рубль
юань
мосбиржа
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник растет против юаня третью сессию подряд, китайская валюта обновляет минимум с 26 февраля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.05 мск снижался на 9 копеек, до 11,79 рубля. Снижение составило 0,7%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,72-11,95 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 9 миллиардов юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,6 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,339 против 7,232 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,5%. На форексе доллар котируется по 85,28 рубля. РУБЛЬ ИДЕТ ВВЕРХ Рубль против юаня во вторник торгуется в плюсе на Мосбирже. При этом плавное снижение курса юаня отмечается третью сессию подряд и привело его к минимуму за две недели. "Предложение иностранной валюты остается избыточным, в том числе со стороны инвесторов, переводящих средства из валютных активов в рублевые, которые выглядят перспективнее на фоне возможного улучшения для России геополитической обстановки", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,08% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,09% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.57 мск росла на 1%, до 70 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 103,4 пункта. ПРОГНОЗЫ Не исключено, что укреплению рубля способствуют покупки ОФЗ нерезидентами: из рекордного объема размещений в феврале (672 миллиарда рублей) 6,4% было куплено иностранными участниками (на 43 миллиарда), отмечают аналитики Райффайзенбанка. "За последние кварталы это самый большой приток средств нерезидентов. Умеренно-позитивное развитие геополитичеcкой ситуации в последнее время увеличивают шансы на более устойчивое укрепление рубля. Однако мы по-прежнему сохраняем консерватизм в своих оценках, предполагая, что рубль все же уйдет к более слабым уровням. Вряд ли существенных результатов в переговорах удастся добиться быстро. Фундаментальная поддержка рубля в этом году по мере сокращения торгового баланса будет ослабевать", - говорят в банке. Пока же юань быстро пробил вниз ближайшую поддержку в виде области 11,85–11,87 рубля, и следующей целью снижения может стать девятимесячный минимум 11,62 рубля, оценивает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Ранее от данной отметки котировки несколько раз сильно отскакивали вверх", - добавляет он.
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рынки, торги, райффайзенбанк, "бкс мир инвестиций", рубль, юань, мосбиржа
Экономика, Рынки, Торги, Райффайзенбанк, "БКС Мир инвестиций", рубль, юань, Мосбиржа
16:18 11.03.2025
 
Рубль растет против юаня на Мосбирже, обновляя максимумы за две недели

Курс рубля против юаня продолжает расти во вторник, обновляя максимум с 26 февраля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань и рубль
Юань и рубль - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник растет против юаня третью сессию подряд, китайская валюта обновляет минимум с 26 февраля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.05 мск снижался на 9 копеек, до 11,79 рубля. Снижение составило 0,7%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,72-11,95 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 9 миллиардов юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,6 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,339 против 7,232 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,5%. На форексе доллар котируется по 85,28 рубля.
РУБЛЬ ИДЕТ ВВЕРХ
Рубль против юаня во вторник торгуется в плюсе на Мосбирже. При этом плавное снижение курса юаня отмечается третью сессию подряд и привело его к минимуму за две недели.
"Предложение иностранной валюты остается избыточным, в том числе со стороны инвесторов, переводящих средства из валютных активов в рублевые, которые выглядят перспективнее на фоне возможного улучшения для России геополитической обстановки", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,08% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,09% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.57 мск росла на 1%, до 70 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 103,4 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Не исключено, что укреплению рубля способствуют покупки ОФЗ нерезидентами: из рекордного объема размещений в феврале (672 миллиарда рублей) 6,4% было куплено иностранными участниками (на 43 миллиарда), отмечают аналитики Райффайзенбанка.
"За последние кварталы это самый большой приток средств нерезидентов. Умеренно-позитивное развитие геополитичеcкой ситуации в последнее время увеличивают шансы на более устойчивое укрепление рубля. Однако мы по-прежнему сохраняем консерватизм в своих оценках, предполагая, что рубль все же уйдет к более слабым уровням. Вряд ли существенных результатов в переговорах удастся добиться быстро. Фундаментальная поддержка рубля в этом году по мере сокращения торгового баланса будет ослабевать", - говорят в банке.
Пока же юань быстро пробил вниз ближайшую поддержку в виде области 11,85–11,87 рубля, и следующей целью снижения может стать девятимесячный минимум 11,62 рубля, оценивает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Ранее от данной отметки котировки несколько раз сильно отскакивали вверх", - добавляет он.
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей
15:16
 
ЭкономикаРынкиТоргиРайффайзенбанк"БКС Мир инвестиций"рубльюаньМосбиржа
 
 
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