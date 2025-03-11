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Российский рынок акций переходит к повышению во вторник - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Российский рынок акций переходит к повышению во вторник
Российский рынок акций переходит к повышению во вторник - 11.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций переходит к повышению во вторник
Российский рынок акций после слабо негативного открытия основных торгов вторника теперь немного прибавляет, следует из данных Московской биржи. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T11:58+0300
2025-03-11T11:59+0300
экономика
российский рынок акций
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций после слабо негативного открытия основных торгов вторника теперь немного прибавляет, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.50 мск увеличивается на 0,21%, до 3207,57 пункта. С утра он максимально снижался до 3178,42 пункта. В частности, заметно дорожают бумаги "Хэдхантера" (+1,4%), "Европлана" (+1,2%), АФК "Совкомфлота" (+1%), префы Сбербанка (+1%). Дешевеют бумаги ПИКа (-1,7%), "Русгидро" (-1,1%), "Юнипро" (-0,7%), "Самолета" (-0,4%). Во вторник до появления новостных поводов на рынке инерционно может сохраниться безыдейность, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Внимание участников рынка приковано к встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, считают эксперты инвестбанка "Синара". "При этом, судя по утренней сессии, усиливающееся желание российских инвесторов продать акции и купить подешевевшую снова валюту не снизили даже сообщения Блумберга о готовящемся визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву", - добавляют они. "Целевым по индексу Мосбиржи видим диапазон 3160-3230 пунктов. Несмотря на отскок вверх в понедельник, сползание индекса вполне укладывается в сценарий волатильной "проторговки" района 3200 пунктов, выглядящий логичным ввиду сохраняющейся неопределенности относительно сроков и условий мирного урегулирования на Украине", - заключает Локтюхов.
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российский рынок акций
Экономика, российский рынок акций
11:58 11.03.2025 (обновлено: 11:59 11.03.2025)
 
Российский рынок акций переходит к повышению во вторник

Российский рынок акций после слабо негативного открытия основных торгов вторника

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций после слабо негативного открытия основных торгов вторника теперь немного прибавляет, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 11.50 мск увеличивается на 0,21%, до 3207,57 пункта. С утра он максимально снижался до 3178,42 пункта.
В частности, заметно дорожают бумаги "Хэдхантера" (+1,4%), "Европлана" (+1,2%), АФК "Совкомфлота" (+1%), префы Сбербанка (+1%). Дешевеют бумаги ПИКа (-1,7%), "Русгидро" (-1,1%), "Юнипро" (-0,7%), "Самолета" (-0,4%).
Во вторник до появления новостных поводов на рынке инерционно может сохраниться безыдейность, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Внимание участников рынка приковано к встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, считают эксперты инвестбанка "Синара". "При этом, судя по утренней сессии, усиливающееся желание российских инвесторов продать акции и купить подешевевшую снова валюту не снизили даже сообщения Блумберга о готовящемся визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву", - добавляют они.
"Целевым по индексу Мосбиржи видим диапазон 3160-3230 пунктов. Несмотря на отскок вверх в понедельник, сползание индекса вполне укладывается в сценарий волатильной "проторговки" района 3200 пунктов, выглядящий логичным ввиду сохраняющейся неопределенности относительно сроков и условий мирного урегулирования на Украине", - заключает Локтюхов.
%Юань - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Юань открыл торги 11 марта ростом
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