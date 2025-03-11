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Рынок акций РФ по итогам основных торгов остался у предыдущего закрытия

Рынок акций РФ по итогам основных торгов остался у предыдущего закрытия - 11.03.2025, ПРАЙМ

Рынок акций РФ по итогам основных торгов остался у предыдущего закрытия

Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии вторника почти не изменился по сравнению с предыдущим закрытием, следует из данных Московской биржи. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T19:07+0300

2025-03-11T19:07+0300

2025-03-11T19:07+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии вторника почти не изменился по сравнению с предыдущим закрытием, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии завершил торги со значением 3 200,95 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,41%, до 1 246,94 пункта, долларовый индекс РТС – на 2,11%, до 1 164,84 пункта.

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