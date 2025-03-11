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Российский рынок акций закрыл основные торги нейтральной динамикой
Российский рынок акций закрыл основные торги нейтральной динамикой - 11.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций закрыл основные торги нейтральной динамикой
Российский рынок акций завершил основные торги вторника практически нулевой динамикой, следует из данных Московской биржи. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T19:30+0300
2025-03-11T19:30+0300
2025-03-11T19:30+0300
экономика
россия
мосбиржа
ртс
российский рынок акций
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги вторника практически нулевой динамикой, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи закрыл основную сессию на уровне предыдущего закрытия - 3 200,95 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,41% - до 1 246,94 пункта, долларовый индекс РТС – на 2,11%, до 1 164,84 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent на 19.01 мск дорожал на 1,07% - до 70,02 доллара за баррель. ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СПОКОЙСТВИЕ "После вчерашнего роста российский рынок акций начал торги умеренным снижением, однако уже после обеда вернулся к привычным 3200 пунктам по индексу Мосбиржи. Установившееся относительное спокойствие связано с неопределенностью геополитических решений и продолжающимися переговорами. Что вполне может оказаться затишьем перед бурей, которая будет дуть в любую сторону", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". На международном рынке акции компаний США падают из-за беспокойства инвесторов за перспективы экономики, при этом сильнее других пострадали технологические компании, входящие в индекс Nasdaq, отметил эксперт. "Российский рынок к окончанию торговой сессии вторника торгуется без ярко выраженной динамики на фоне продолжения укрепления рубля и отсутствия новостей в геополитике. Стоит выделить словесные интервенции представителей Банка России, которые в очередной раз указали на необходимость сохранения жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ В лидерах роста - акции "Новабев" (+2,23%), расписки Ozon (+2,06%), акции банка "Санкт-Петербург" (+1,75%), Мосбиржи (+1,6%), "Совкомфлота" (+1,55%). "В аутсайдерах на пессимистичных ожиданиях в отношении финального дивиденда за 2024 год оказалась "Алроса", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Акции "Алросы" по итогам основных торгов подешевели на 2,37%. Также заметно снизились в цене акции "Вуш холдинга" (-3,41%), ПИКа (-3,31%), "Селигдара" (-2,66%), "М.Видео" (-2,01%), "Фармасинтеза" (-1,96%). ПРОГНОЗЫ Прогноз Шепелева по индексу Мосбиржи на 12 марта – 3100-3250 пунктов. Мильчакова ожидает, что индекс Мосбиржи в среду будет колебаться в коридоре 3150-3250 пунктов. На неделе может появиться информация о реальных шагах в отношении сделки США и Украины по редкоземельным металлам, что может дать определенный импульс российскому рынку, отметил в свою очередь Федосов.
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россия, мосбиржа, ртс, российский рынок акций
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС, российский рынок акций
Российский рынок акций закрыл основные торги нейтральной динамикой
Российский рынок акций закрыл основные торги вторника нейтральной динамикой
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги вторника практически нулевой динамикой, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи закрыл основную сессию на уровне предыдущего закрытия - 3 200,95 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,41% - до 1 246,94 пункта, долларовый индекс РТС – на 2,11%, до 1 164,84 пункта.
Майский фьючерс нефти марки Brent на 19.01 мск дорожал на 1,07% - до 70,02 доллара за баррель.
Российский рынок акций незначительно снижается к концу вторника
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СПОКОЙСТВИЕ
"После вчерашнего роста российский рынок акций начал торги умеренным снижением, однако уже после обеда вернулся к привычным 3200 пунктам по индексу Мосбиржи. Установившееся относительное спокойствие связано с неопределенностью геополитических решений и продолжающимися переговорами. Что вполне может оказаться затишьем перед бурей, которая будет дуть в любую сторону", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций".
На международном рынке акции компаний США падают из-за беспокойства инвесторов за перспективы экономики, при этом сильнее других пострадали технологические компании, входящие в индекс Nasdaq, отметил эксперт.
"Российский рынок к окончанию торговой сессии вторника торгуется без ярко выраженной динамики на фоне продолжения укрепления рубля и отсутствия новостей в геополитике. Стоит выделить словесные интервенции представителей Банка России, которые в очередной раз указали на необходимость сохранения жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая".
В лидерах роста - акции "Новабев" (+2,23%), расписки Ozon (+2,06%), акции банка "Санкт-Петербург" (+1,75%), Мосбиржи (+1,6%), "Совкомфлота" (+1,55%).
"В аутсайдерах на пессимистичных ожиданиях в отношении финального дивиденда за 2024 год оказалась "Алроса", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Акции "Алросы" по итогам основных торгов подешевели на 2,37%.
Также заметно снизились в цене акции "Вуш холдинга" (-3,41%), ПИКа (-3,31%), "Селигдара" (-2,66%), "М.Видео" (-2,01%), "Фармасинтеза" (-1,96%).
Прогноз Шепелева по индексу Мосбиржи на 12 марта – 3100-3250 пунктов.
Мильчакова ожидает, что индекс Мосбиржи в среду будет колебаться в коридоре 3150-3250 пунктов.
На неделе может появиться информация о реальных шагах в отношении сделки США и Украины по редкоземельным металлам, что может дать определенный импульс российскому рынку, отметил в свою очередь Федосов.