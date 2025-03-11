https://1prime.ru/20250311/rynok-855682810.html

Российский рынок акций закрыл основные торги нейтральной динамикой

Российский рынок акций закрыл основные торги нейтральной динамикой - 11.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций закрыл основные торги нейтральной динамикой

Российский рынок акций завершил основные торги вторника практически нулевой динамикой, следует из данных Московской биржи. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T19:30+0300

2025-03-11T19:30+0300

2025-03-11T19:30+0300

экономика

россия

мосбиржа

ртс

российский рынок акций

https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги вторника практически нулевой динамикой, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи закрыл основную сессию на уровне предыдущего закрытия - 3 200,95 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,41% - до 1 246,94 пункта, долларовый индекс РТС – на 2,11%, до 1 164,84 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent на 19.01 мск дорожал на 1,07% - до 70,02 доллара за баррель. ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СПОКОЙСТВИЕ "После вчерашнего роста российский рынок акций начал торги умеренным снижением, однако уже после обеда вернулся к привычным 3200 пунктам по индексу Мосбиржи. Установившееся относительное спокойствие связано с неопределенностью геополитических решений и продолжающимися переговорами. Что вполне может оказаться затишьем перед бурей, которая будет дуть в любую сторону", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". На международном рынке акции компаний США падают из-за беспокойства инвесторов за перспективы экономики, при этом сильнее других пострадали технологические компании, входящие в индекс Nasdaq, отметил эксперт. "Российский рынок к окончанию торговой сессии вторника торгуется без ярко выраженной динамики на фоне продолжения укрепления рубля и отсутствия новостей в геополитике. Стоит выделить словесные интервенции представителей Банка России, которые в очередной раз указали на необходимость сохранения жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ В лидерах роста - акции "Новабев" (+2,23%), расписки Ozon (+2,06%), акции банка "Санкт-Петербург" (+1,75%), Мосбиржи (+1,6%), "Совкомфлота" (+1,55%). "В аутсайдерах на пессимистичных ожиданиях в отношении финального дивиденда за 2024 год оказалась "Алроса", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Акции "Алросы" по итогам основных торгов подешевели на 2,37%. Также заметно снизились в цене акции "Вуш холдинга" (-3,41%), ПИКа (-3,31%), "Селигдара" (-2,66%), "М.Видео" (-2,01%), "Фармасинтеза" (-1,96%). ПРОГНОЗЫ Прогноз Шепелева по индексу Мосбиржи на 12 марта – 3100-3250 пунктов. Мильчакова ожидает, что индекс Мосбиржи в среду будет колебаться в коридоре 3150-3250 пунктов. На неделе может появиться информация о реальных шагах в отношении сделки США и Украины по редкоземельным металлам, что может дать определенный импульс российскому рынку, отметил в свою очередь Федосов.

https://1prime.ru/20250311/aktsii-855675759.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа, ртс, российский рынок акций