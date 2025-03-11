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Рютте призвал лидеров ЕС активизировать взаимодействие с президентом Турции
Рютте призвал лидеров ЕС активизировать взаимодействие с президентом Турции - 11.03.2025, ПРАЙМ
Рютте призвал лидеров ЕС активизировать взаимодействие с президентом Турции
Генсек НАТО Марк Рютте в частном порядке призвал лидеров ЕС активизировать взаимодействие с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы укрепить... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T09:36+0300
2025-03-11T09:36+0300
2025-03-11T09:36+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте в частном порядке призвал лидеров ЕС активизировать взаимодействие с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы укрепить сотрудничество в сфере безопасности, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в частном порядке призвал лидеров ЕС активизировать взаимодействие с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом после многих лет напряженных отношений... Это происходит в связи с тем, что Брюссель изучает возможности расширения сотрудничества с Турцией и другими соседями... в рамках масштабного наращивания европейского оборонного потенциала", - говорится в публикации. Как отмечает газета, это связано с позицией президента США Дональда Трампа касательно европейской безопасности.
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турция, марк рютте, нато, ес
Политика, ТУРЦИЯ, Марк Рютте, НАТО, ЕС
Рютте призвал лидеров ЕС активизировать взаимодействие с президентом Турции
FT: Рютте призвал лидеров ЕС активизировать взаимодействие с президентом Турции
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте в частном порядке призвал лидеров ЕС активизировать взаимодействие с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы укрепить сотрудничество в сфере безопасности, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в частном порядке призвал лидеров ЕС активизировать взаимодействие с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом после многих лет напряженных отношений... Это происходит в связи с тем, что Брюссель изучает возможности расширения сотрудничества с Турцией и другими соседями... в рамках масштабного наращивания европейского оборонного потенциала", - говорится в публикации.
Как отмечает газета, это связано с позицией президента США Дональда Трампа касательно европейской безопасности.
В Анкаре ответили на сообщение об отправке военной миссии Турции на Украину