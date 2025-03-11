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Рютте призвал лидеров ЕС активизировать взаимодействие с президентом Турции

Рютте призвал лидеров ЕС активизировать взаимодействие с президентом Турции - 11.03.2025, ПРАЙМ

Рютте призвал лидеров ЕС активизировать взаимодействие с президентом Турции

Генсек НАТО Марк Рютте в частном порядке призвал лидеров ЕС активизировать взаимодействие с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы укрепить... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T09:36+0300

2025-03-11T09:36+0300

2025-03-11T09:36+0300

политика

турция

марк рютте

нато

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте в частном порядке призвал лидеров ЕС активизировать взаимодействие с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы укрепить сотрудничество в сфере безопасности, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в частном порядке призвал лидеров ЕС активизировать взаимодействие с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом после многих лет напряженных отношений... Это происходит в связи с тем, что Брюссель изучает возможности расширения сотрудничества с Турцией и другими соседями... в рамках масштабного наращивания европейского оборонного потенциала", - говорится в публикации. Как отмечает газета, это связано с позицией президента США Дональда Трампа касательно европейской безопасности.

https://1prime.ru/20250308/missiya-855591045.html

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турция, марк рютте, нато, ес